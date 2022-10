La bella vittoria contro il Como sarà il tema centrale della nuova puntata di Bar Sport, in onda lunedì sera su 12TVParma a partire dalle ore 21. Una vittoria che, oltre ai meriti di chi è sceso in campo, esalta le qualità di un allenatore come Fabio Pecchia, capace di trasformare la squadra crociata attraverso l’esaltazione delle qualità tecniche e mentali dei propri giocatori.

Insieme a Carlo Chiesa, Eleonora Antonico e al ritorno in studio di Luca Romenghi, alimenteranno la discussione Guido Schittone, giornalista disposto ad abbandonare per una sera il mondo dei motori per discutere del suo amato Parma che segue sempre con grande passione, Remo Gandolfi, grande conoscitore di calcio e scrittore di libri di successo, e, per l’angolo del super tifoso, Giorgio Iotti Presidente del Parma Club Monticelli e VicePresidente del Centro di Coordinamento dei Parma Clubs.

Una parte rilevante della trasmissione verrà riservata all’analisi dei tanti infortuni che stanno caratterizzando il campionato del Parma, ma più in generale quello di tante altre squadre dei diversi tornei nazionali ed internazionali, grazie all’intervento telefonico del Presidente Regionale dei Medici Sportivi dr. Alberto Anedda. Infine, per la pagina dedicata agli altri sport, interverrà in videochiamata Francesco Fanti, il Presidente e Allenatore della Parma Pallamano, squadra del Campionato Nazionale di Serie A2 e recentemente insignita da importanti benemerenze da parte del Coni.

Il consueto ampio spazio verrà inoltre riservato ai tifosi crociati che vorranno intervenire da casa, inviando i propri messaggi al numero whatsapp 333/9200170.