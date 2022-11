Radiocronaca e Bordo campo

Dodicesima giornata di campionato che vedrà impegnati i Crociati in trasferta contro il Palermo. Appuntamento con la radiocronaca in esclusiva in diretta su Radio Parma dalle 16,00. In serata alle 22,00, con replica alle 23,55, 12Tv Parma propone Bordo Campo con sintesi e commenti raccolti al termine dell'incontro.

