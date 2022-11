Riprendere la corsa con il Cittadella. Questo l'imperativo in casa Parma. Se ne parlerà questa sera (giovedì 10 novembre) in diretta dalle ore 21 a Calcio e calcio, in onda, come sempre, su 12 Tv Parma e in streaming su www.12tvparma.it. In studio con Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini ci sarà Francesco Monaco ed il presidente della sezione di Parma dell'Aiac, l'associazione allenatore, Mauro Dall'Aglio. In più ampio spazio all'edizione 2022 del Premio Sport Civiltà. Per intervenire sms e whatsapp al 333-9200170.

Il programma è visibile sul canale 16 del digitale terrestre, sul canale 5016 del bouquet Sky o diretta streaming e on-demand su www.12tvparma.it.