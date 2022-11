L’ottava puntata della seconda stagione di B-wild, il talk show naturalistico realizzato in collaborazione con Parchi del Ducato che ogni domenica ci accompagna alla scoperta delle mille sfaccettature della natura del parmense, sarà tutta dedicata ad un argomento di grandissima attualità: i cambiamenti climatici. L’appuntamento è come sempre per questa sera alle 21,45 su 12 Tv Parma (canale 16 del digitale terrestre e 5016 del bouquet Sky) e ad affrontare questo delicato tema con Chiara De Carli, Emanuele Fior e Fabio Ghirardi sarà Davide Persico docente di cambiamenti climatici globali dell’Università di Parma. A partire dai dati rilevati proprio quest’anno, caratterizzato dall’eccezionale siccità e dalle temperature elevate, in una "passeggiata" lunga milioni di anni si guarderà al passato per immaginare, attraverso dati, analisi e confronti, cosa accadrà in futuro. Tutte le puntate delle due stagioni di B-Wild già andate in onda sono disponibili per la visione in streaming sul sito www.12tvparma.it nella sezione Programmi.

12 TvParma, domenica 13 alle 21,45