Come sempre Carlo Chiesa animerà il dibattito in studio con gli ospiti presenti, fra i quali Sandro Piovani, giornalista della Gazzetta di Parma e inviato al seguito del Parma Calcio, Alessandro Nista, ex portiere del Parma di fine Anni 90, nonché preparatore dei portieri di squadre del calibro di Torino, Inter, Juventus, Udinese e Napoli e Luca Romenghi, presenza fissa della trasmissione. L’angolo del tifoso di questa sera vedrà protagonista Giuseppe Monda, in arte Papirus, mattatore del forum social sulle gesta dei Crociati Parma Game Pass.

Oltre agli interventi di ulteriori ospiti in collegamento video, verranno analizzate le prestazioni dei crociati attraverso i voti delle Pagelle stilate dalla redazione sportiva di 12TvParma, mentre Eleonora Antonico sarà disponibile, come di consueto, a dare voce ai tifosi che vorranno intervenire in trasmissione da casa, leggendo i messaggi whatsapp che arriveranno al numero 333/9200170.