La ricetta della domenica - Una fresca torta di menta e ricotta

Suggerisce l'amica Peppa: "Procuratevi della buona ricotta, come per San Giovanni: questa volta sarà usata per una torta speciale: è magica!"

Ingredienti

gr 500 ricotta

gr 50 amido di mais

gr 100 sciroppo alla menta

3 uova

gr 100 zucchero

gr 20 olio di semi di girasole

gr 100 gocce di cioccolato

1 pizzico di sale

Preparazione

Dividiamo le uova e montiamo gli albumi con un pizzico di sale a neve ben ferma. Montiamo i tuorli con lo zucchero sino ad ottenere un composto gonfio e chiaro, aggiungiamo l’olio e lo sciroppo alla menta quindi la ricotta e l’amido di mais. Per ultimo i chiari montati a neve facendo in modo di non smontarli. Rivestiamo una tortiera con la carta forno bagnata e ben strizzata e versiamo il composto. In forno a 180° per 60 minuti.

Costo 10 euro