Podere Cristina - Produzione propria e stagionalità: la buona cucina è qui

Hanno lasciato la città e si sono trasferiti in campagna, quassù a Mulazzano, per inseguire il sogno di una vita a contatto con la natura, a coltivare la terra, allevare animali e infine preparare cibo da proporre agli ospiti. Piccola azienda agricola a impronta biologica, polli Romagnoli allevati liberi, pochi maiali di razze bianche tenuti bradi dalla cui carni ricavare salumi. Un po’ di grani antichi per il pane e frutta e verdura da cui confetture, conserve, uova acquistabili nella bottega, così come salumi e cuffie e sciarpe di lana da pecore cornigliesi allevate poco lontano. Un progetto virtuoso perseguito con tenacia e passione e in cucina una squadra di giovani freschi di studi e di esperienze significative.



La cucina, i piatti

Si parte dalle materie prime del Podere e dalla stagionalità per costruire una lista dei piatti moderna e variata dove si presta molta e necessaria attenzione alla presentazione, all’equilibrio tra gli ingredienti in una generale tendenza a smorzare i sapori, a levigarli in un gusto complessivo che possa piacere a tutti. Le tecniche di cottura sotto vuoto e a bassa temperatura sono di certo funzionali al lavoro della cucina, ma tendono ad uniformare e spesso a nascondere la personalità del cuoco e dei piatti. Subito un buon pane, fragrante e profumato, con le farine di grani antichi del Podere e i salumi della casa: finissima pancetta, salame dal sapore antico e giusta maturazione, coppa appena salata, spalla cotta (non di produzione propria) molto dolce, mielosa come usa ora. Ben riuscita la lettura moderna del vitello tonnato: carne al rosa, insalata riccia, lieve maionese, capperi, olive; felice anche la trota leggermente affumicata, marinata, ricomposta in spirale con erbe e olio all’acetosella. Ai primi le caramelle ripiene di ragù di Romagnolo hanno buon sapore e condimento felice di erbette e fonduta; il farro del Podere tirato a risotto con veli di guanciale, polvere di olive, crema di piselli e fonduta di Parmigiano tende ad essere sapido, mentre sono un esercizio di scuola riuscito gli spaghetti alla chitarra al burro giallo in tre matassine condite, in progressione di sapori, con peperone dolce, mostarda al limone, radice di cicoria. E ancora: tagliatelle al ragù, ravioli di cinghiale. Ai secondi ingolosisce la lingua salmistrata in court bouillon: non avrete il sapore del salmistrato, ma di una lingua lessata con salsa verde e cipolle in agrodolce; bene il coniglio nostrano arrotolato e cotto con erbe aromatiche e un’idea di salsa alla cacciatora; delude la spalla di maiale nero cotta a bassa temperatura presentata in straccetti sfilacciati con pallida salsa béarnaise e indivia brasata. Bella carta dei vini in prevalenza bio, molti amari e distillati.



Per finire

Ottimo il caffè bianco: è un semifreddo al profumo di caffè su cioccolato caldo, granita e meringa al limone. E rocher agli arachidi, babà al rhum, mille foglie alla crema diplomatica. Prezzi: servizio e pane 2 euro; antipasti 13-14; primi 13-15; secondi 14-18; dolci 7-8. Menu non esposto, ingresso, bagni, parcheggio comodi.