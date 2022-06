Un altro incendio a Ragazzola sulla riva del Po. Indagano i carabinieri

Area boschiva in fiamme in riva al Po, poco fa, nei pressi di Ragazzola, a poca distanza dal ponte “Giuseppe Verdi”. L’incendio, le cui cause sono al vaglio degli inquirenti, è quasi certamente di origine dolosa ed è il secondo che, in pochi mesi, interessa la via Alzaia in località La Zanzara. Sul posto, ancora una volta, i vigili del fuoco che hanno evitato che le fiamme potessero estendersi ad alcune vicine baracche utilizzate da appassionati e frequentatori del Grande fiume. Polemiche da parte di diversi frequentatori della zona che hanno chiesto un aumento dei controlli, da parte delle forze dell’ordine.

