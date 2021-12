Sala Baganza: un pedone investito sulla provinciale

Molta paura ma nessuna conseguenza grave.

Un uomo di Sala Baganza è stato investito fortunatamente di striscio nel tardo pomeriggio di ieri sulla Provinciale, all’altezza del Buddha Bar.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza per i soccorsi, ma l’uomo, che non aveva riportato traumi particolari, ha rifiutato il ricovero. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri con una pattuglia della Compagnia di Salsomaggiore Terme