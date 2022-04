Una nuova ciclabile lungo il torrente Baganza

In bici lungo il torrente Baganza, tra prati e alberi, nelle terre che un tempo furono della duchessa Maria Luigia. E questo grazie a una nuova pista ciclabile che verrà realizzata nei prossimi mesi nel territorio del comune di Sala Baganza (Parma), all’interno dei lavori - a cura di AiPo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po - per la cassa di espansione del torrente Baganza.

La pista affiancherà il canale di by-pass per la fauna ittica, e ricongiungerà via Canali con Strada Farnese. Oltre a rappresentare un’opportunità di sport e svago all’aperto per i cittadini di Sala Baganza e dei comuni vicini (Felino e Collecchio), il percorso per le due ruote sarà inserito nel cosiddetto 'Itinerario Farnesianò, che collegherà le residenze della duchessa Maria Luigia: Colorno, Parma e Sala Baganza.

«La realizzazione di questa pista sarà un’opportunità in più per i cittadini di fruire di un’area verde, di rilievo e pregio naturalistico - ha sottolineato l’assessora regionale all’Ambiente Irene Priolo durante la presentazione del progetto - un’area che viene messa in sicurezza grazie alla cassa di espansione del Baganza, in fase di realizzazione: un tassello fondamentale del percorso che la Regione ha intrapreso per mettere in sicurezza tutto il territorio».

I costi per la realizzazione rientrano nell’investimento complessivo per la cassa di espansione; la nuova pista è lunga 510 metri e larga 2,5 metri.