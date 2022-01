«Favalesi», cambio alla guida

Cambio della guardia alla Protezione civile «Favalesi» di Salso. Per la prima volta ad essere eletta presidente una donna: si tratta di Sara Godi, 37 anni, educatrice, che prende il testimone da Mauro Cortesi per sei anni alla guida del gruppo. La nomina, insieme a quella del consiglio, è avvenuta durante l'assemblea annuale che si è svolta on line. Confermato vicepresidente Devid Cattani, consiglieri eletti: Alessandro Aimi, Michele Arduini, Archia Silvestri e Mauro Cortesi.

«Abbiamo voluto dare un segno di evoluzione che è poi quello che abbiamo cercato di portare avanti in questi 6 anni» ha evidenziato il presidente uscente (che ha il vincolo dei 2 mandati). Anche da parte del vicepresidente Cattani è stata espressa «grande stima per Sara, abbiamo lavorato insieme fin dall’inizio della pandemia e anche nella formazione nelle scuole».

«Per me è un onore esser stata scelta dal consiglio direttivo per questa carica - ha spiegato la neo eletta -. Essere la prima presidente donna, e anche relativamente giovane, della nostra associazione, in un ambiente a prevalenza maschile, è un segnale molto forte di cambiamento e spero possa aprire la strada a tante altre donne e giovani che vogliono impegnarsi nella protezione civile. Sono cresciuta in una famiglia dove il volontariato e l’impegno civico mi sono stati insegnati fin da piccola con l’esempio e quando, non più di due anni fa, all’inizio della pandemia, sono entrata a far parte di questa associazione ho subito capito d’aver trovato il mio posto nel mondo del volontariato».

«Quello che vorrei fare in questo mandato - aggiunge - è portare le mie competenze acquisite in anni di lavoro con i giovani come educatrice presso la cooperativa “Il Cortile” e far sì che il numero di ragazze e ragazzi iscritti alla nostra associazione aumenti, perché i giovani sono il futuro e le associazioni di volontariato hanno bisogno di futuro».

Durante l’assemblea si è fatto inoltre il bilancio delle attività svolte nel 2021 relativamente alla gestione della pandemia con vari servizi, il costante controllo della sicurezza idraulica del territorio con le verifiche periodiche e la collaborazione col comitato provinciale per le emergenze. Nonché il proseguimento dell’ampliamento della sede e magazzino e la nuova funzionalità data al modulo cucina.

