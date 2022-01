Cinzia Dodi va in pensione Fritelli: «Ha dato tanto a Salso»

«In questo mio ultimo anno e mezzo di mandato, stiamo vivendo un ulteriore cambio generazionale nelle figure apicali del Comune: dopo l’ingegner Varazzani raggiunge l’età della pensione la comandante della Polizia municipale Cinzia Dodi». Così il sindaco di Salso Filippo Fritelli nel commentare il collocamento a riposo della comandante Dodi, punto di riferimento per quasi 15 anni.

«Cinzia Dodi ha attraversato tutti gli anni della mia amministrazione – continua Fritelli – e devo dire che è una persona che si è guadagnata la nostra profonda stima, collaborando con la giunta e il consiglio in modo professionale e leale, conducendo con equilibrio il corpo di Polizia municipale, che sappiamo essere uno dei servizi più difficili e delicati del comune. La comandante Dodi ha avuto in tutti questi anni un riconoscimento molto largo da parte della cittadinanza, soprattutto per le sue capacità relazionali e di gestione delle conflittualità, grazie ad una spiccata attitudine al dialogo, che le riconosciamo tutti».

«Cinzia Dodi – aggiunge il sindaco – ha anche guidato il passaggio dallo scioglimento del Corpo unico di polizia locale di Terre verdiane al ritorno della Polizia municipale in capo al Comune di Salso, diventando la figura di riferimento per tutto il nostro territorio. Quel “ritorno a casa” della Polizia municipale che abbiamo condotto e portato avanti insieme in questi quasi sei anni si aggiunge ad un bilancio della carriera di Cinzia Dodi assolutamente positivo. Per questo, anche a nome dei cittadini tutti, voglio ringraziare la comandante per tutto ciò che ha fatto - ha concluso - convinto che la sua dedizione alla nostra città non verrà meno, neanche dopo il collocamento a riposo».