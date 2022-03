Terme, riparte la stagione: riaprono Zoja e Respighi

Dopo le incertezze, i continui “stop & go” dovuti al covid e il “bonus terme”, anche a Salsomaggiore e Tabiano riparte la stagione termale, con il ritorno alla normalità della programmazione. E così lunedì 28 riaprirà lo Zoja, che ora si chiama “Campus della salute”. Gli orari sono: da lunedì a sabato dalle 8 alle 12.30; domenica chiuso, ma con aperture speciali nelle domeniche del 17 aprile (Pasqua), 24 aprile, (vigilia della Festa della Liberazione) e domenica 1 maggio, solo per erogazione di cure termali. Gli orari saranno in vigore fino al 31 maggio. Dal 1° giugno (e fino al 31 agosto), orari: da lunedì a sabato, 7.30-13 e domenica chiuso.

La direzione dello stabilimento comunica che, in seguito ai recenti lavori di manutenzione e ristrutturazione del reparto di idrokinesiterapia e in attesa delle relative pratiche autorizzative, l’area acquatica con i percorsi vascolari non sarà immediatamente disponibile all’apertura.

Pure al Respighi di Tabiano l'apertura della stagione sarà lunedì 28 marzo, con erogazione delle cure termali a partire dal 4 aprile e fino al 5 giugno con questi orari: da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 12; la domenica chiuso, ma con le stesse aperture speciali di Salso, domenica 17 e 24 aprile e 1 maggio, solo per erogazione delle cure termali. Dal 6 giugno al 7 agosto a Tabiano orari invariati, ma apertura domenicale solo per l’erogazione delle cure termali. Rimane l’obbligo della prenotazione, telefonando al numero verde 800 861 385 o allo 0524 582 611, oppure via e-mail a info@termest.it.

Gli orari

