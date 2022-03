I carabinieri a cavallo di rinforzo a Salsomaggiore

Domenica pomeriggio a Salsomaggiore Terme, a vegliare sulla sicurezza delle tante persone che hanno deciso di passare un pomeriggio di relax a passeggio nei parchi e nelle vie della cittadina termale, in aggiunta ai carabinieri della Compagnia territoriale si è potuta ammirare una pattuglia a cavallo del 4° Reggimento carabinieri di Roma. I militari, già impiegati nelle scorse settimane dal Comando Provinciale di Parma nei servizi di vigilanza nelle zone del centro città e nel controllo delle aree verdi del capoluogo, hanno così contribuito a rafforzare la cornice di sicurezza anche in relazione alle importanti manifestazioni in programma a Salsomaggiore in questo periodo, quali il Campionato del Mondo di bridge, che vede impegnate le rappresentanze di più di venti Nazioni e le “final eight” di Coppa Italia di calcio a 5. La presenza dei cavalli ha richiamato l’attenzione anche di tanti curiosi e delle famiglie con bambini, che non hanno perso l’occasione per farsi fotografare accanto agli splendidi animali e chiedere come diventare carabiniere a cavallo.

Il 4° Reggimento costituisce l’ultimo reparto interamente a cavallo delle forze armate Italiane e l’impiego delle pattuglie consente di rafforzare il dispositivo di contrasto ai reati di spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto nelle aree verdi, non facilmente accessibili ad altri mezzi oltre fornisce anche supporto nei servizi di ordine pubblico e per il soccorso in caso di calamità naturali