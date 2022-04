Ponte Scipione a Salsomaggiore: viene tolto il semaforo

A partire da sabato 16 aprile,2022 verrà rimosso il semaforo in corrispondenza del Ponte sul torrente Stirone lungo la Sp 109 sul confine della Provincia di Piacenza.

L’operazione si è resa possibile dopo i rilievi, le analisi e le verifiche effettuate sulla sovrastruttura stradale, che hanno confermato la possibilità di sopportare, da parte dell’impalcato, le barriere in cemento new –Jersey.

Le protezioni, che hanno carattere provvisorio, resteranno in funzione fino a quando non inizieranno i lavori di rifacimento vero e proprio della soletta del ponte, già programmati, il cui progetto è in fase di completamento.

Le protezioni new-jersey in cemento, saranno collocate a lato delle strisce di margine della segnaletica orizzontale e permetteranno il mantenimento contemporaneo dei due sensi di circolazione con la conseguente rimozione dell’impianto semaforico, garantendo la sicurezza.

Le condizioni della struttura del ponte non permettono di allargare il posizionamento delle barriere in cemento sugli sbalzi dei marciapiedi, pertanto questi non saranno transitabili.

Il Presidente della Provincia Andrea Massari e il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi avevano concordato l’intervento con il Sindaco di Salsomaggiore Filippo Fritelli, dopo il sopralluogo avvenuto il 14 febbraio scorso, e hanno rinnovato l’impegno a terminare speditamente i lavori.

Il Sindaco di Salsomaggiore Fritelli si è detto soddisfatto della soluzione del problema “Ringraziamo la Provincia per il lavoro fatto – ha dichiarato – In questo modo si elimina un un disagio per i nostri cittadini che dura da più di sei mesi e ora speriamo che, risolta la questione strutturale, e si possa procedere con la conclusione dei lavori.”