Tcs tennis Salso Il team di Cassani conquista la salvezza

Per il secondo anno consecutivo il Tcs tennis Salsomaggiore conquista la salvezza nel campionato di Serie C. Per il team del coach Franco Cassani, a tre anni dalla promozione dalla D1, è una grande soddisfazione aver centrato nuovamente l'obiettivo. Guidata anche dall'esperienza e dall'entusiasmo di Fabrizio Borroni, la squadra di giovani tennisti ha ottenuto il risultato battendo domenica scorsa il Circolo Tennis San Biagio. Nella foto, insieme a Franco Cassani, Carlo Particelli, Umberto Particelli, Fabrizio Borroni, Alessandro Armani, Filippo Alfieri, Andrea Boni e Filippo Lupi.