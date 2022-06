Ex Tommasini, affidato il progetto per la nuova ala

Prosegue l’iter per la ristrutturazione delle ex Terme Tommasini. Dopo il restauro del corpo centrale che ospita la Nuova corte civica Tommasini, dove vengono ospitati eventi, concerti ed incontri, adesso si interverrà su ulteriori spazi: il Comune ha approvato ed affidato il progetto preliminare al Politecnico di Milano per la riqualificazione della parte del Tommasini destinata ad ospitare le aule della scuola alberghiera Magnaghi Solari, completando il trasferimento dell’istituto che già al Tommasini ha i laboratori di cucina, in funzione da qualche anno.



Si tratta di lavori di restauro per un importo di circa 6 milioni di euro. A fare il punto il sindaco Filippo Fritelli: «La parte centrale è tutta in funzione: i saloni, le cucine ed i laboratori dell’alberghiero mentre stiamo procedendo per fare i lavori per i laboratori e aule che ospiteranno il nuovo corso di laurea di triennale nel segno dell’agroalimentare dell’Università di Parma, da settembre».

«Inoltre – aggiunge- stiamo portando avanti con la Provincia e l’istituto Magnaghi la progettazione affidata al Politecnico di Milano per le nuove aule della scuola nel corpo dell’edificio che guarda verso viale Matteotti. Progettazione che vorremmo finita entro l’estate per poi procedere con la gara di appalto per i lavori che si potranno realizzare grazie al finanziamento di 4 milioni di euro dal Ministero dell’interno ottenuti a fine 2021, e a cui si aggiungeranno 1 milione di euro dalla Provincia di Parma ed 1 milione di euro di risorse del Comune». A.S.