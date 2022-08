Ferita una donna investita dalla propria auto a Poggetto di Salsomaggiore

Incidente a Salsomaggiore nel pomeriggio, ferita una donna.

In località Poggetto, attorno alle 18, per cause in via di accertamento un'auto parcheggiata in una strada in discesa si è mossa e la proprietaria è stata urtata. Come si vede nella foto, il veicolo è stato poi fermato dalla vegetazione a lato della strada.

Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale per gli accertamenti.