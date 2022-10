Quattro denunce e diverse segnalazioni alla prefettura per droga

Negli ultimi giorni la Compagnia Carabinieri di Salsomaggiore Terme, con il personale delle stazioni dipendenti, del radiomobile e i militari in abiti civili dell’Aliquota operativa, ha organizzato un dispositivo rinforzato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e al contrasto della diffusione degli stupefacenti. Il notevole impiego di pattuglie, soprattutto in orario serale e notturno, ha permesso di recuperare l’altra sera un’autovettura di grossa cilindrata rubata a Medesano presso un’abitazione, probabilmente con l’intenzione di utilizzarla per compiere furti o altri reati. La massiccia presenza di pattuglie ha però dissuaso i malviventi dal portare a termine il loro proposito e li ha costretti ad abbandonare il veicolo poco lontano dal luogo del furto, per non incappare nei controlli attivati a seguito delle immediate ricerche avviate in zona. Il veicolo, recuperato da una pattuglia, è stato restituito al proprietario.

Nei controlli dei militari del Nucleo Operativo e della Stazione di Pellegrino Parmense è incappato invece un giovane il quale, fermato alle tre di notte, riferiva ai militari di recarsi a cercare funghi, ma l’odore di “erba” proveniente dalla sua auto lo ha tradito. Infatti, a seguito di perquisizione del mezzo, veniva trovato con circa 10 grammi di hashish, alcuni grammi di marijuana e attrezzatura per il consumo e la preparazione della sostanza. I militari, dopo aver sequestrato le varie sostanze, provvedevano a denunciarlo per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

Sempre nell’ambito del contrasto agli stupefacenti, i carabinieri salsesi hanno controllato numerosi giovani presso parchi, stazioni e luoghi di ritrovo, segnalandone 4 alla Prefettura, trovati in possesso di modiche quantità di droghe leggere.

Nel corso di alcuni controlli alla Stazione Ferroviaria di Salso, i militari hanno fermato un giovane che occultava nel suo zaino un coltello, portato senza valido motivo e pertanto sequestrato. Per lui la denuncia all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di arma o oggetto atto ad offendere. Stesso reato contestato ad un altro giovane che, nel corso della scorsa notte, ha pensato bene di portarsi una mazza in legno tipo “baseball” da agitare in strada per girare quello che nelle sue intenzioni doveva essere uno dei tanti video “trap” in voga tra i ragazzi.

Infine a Sala Baganza, i carabinieri della stazione hanno individuato un truffatore che, grazie ad una foto falsa rubata da un profilo “Whatsapp”, era riuscito a farsi ricaricare in maniera fraudolenta circa 500 euro su una carta di credito online. Le indagini hanno permesso di individuare l’uomo, con precedenti per simili truffe, che è stati denunciato.