Salsomaggiore, incidente in via Matteotti: grave un 17enne

Ieri pomeriggio c'è stato un grave incidente stradale nell'arteria centrale di Salsomaggiore, via Matteotti. Un'auto e una moto si sono scontrate, dopo le 19.30, all'altezza di una pizzeria. Un 17enne che guidava la moto è rimasto ferito in modo grave e ora è ricoverato a Vaio, ma non sarebbe in pericolo di vita.