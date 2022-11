Salsomaggiore, auto in fiamme in via 25 Aprile - Video

Autovettura in fiamme poco dopo le 18,30 in via 25 Aprile a Salsomaggiore. La strada è stata chiusa al traffico dall’incrocio con le vie Santi e Prampolini fino a via D’Acquisto. Sul posto due pattuglie dei carabinieri e una della polizia locale in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco in arrivo da Parma e Fiorenzuola.