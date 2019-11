Lo smalto sulle unghie? Bello, ma da applicare con cautela

Gli smalti permanenti e semipermanenti possono danneggiare le unghie?



L’applicazione costante di smalti e gel è una delle cause più frequenti di fragilità ungueale, soprattutto nelle donne giovani, anche se non di certo l’unica!

Bisogna pensare infatti che, sebbene l’unghia sia considerata abitualmente una struttura «morta» e quindi inutile, ha invece un’utilità ben precisa non solo nel rendere più fini e precisi i movimenti delle dita, ma anche nel proteggere tutti i tessuti circostanti.

Sottoporre le unghie a continue procedure di manicure, specialmente se mal eseguite, può portare infatti a un danno dell’apparato ungueale.

Prima di tutto una delle strutture che più spesso viene rimossa a scopo estetico, la cosiddetta «cuticola», svolge invece una funzione di barriera e di protezione fondamentali per mantenere l’integrità e il benessere delle unghie e delle dita.

La cuticola infatti impedisce, per esempio, la penetrazione di microorganismi con cui quotidianamente veniamo in contatto e che possono dare origine a infiammazioni o vere e proprie infezioni.

Usare costantemente uno smalto poi, soprattutto se permanente e semipermanente, non fa «respirare» adeguatamente le unghie impedendo anche l'applicazione di creme che ne migliorino l’idratazione e portando quindi a una distrofia ungueale, cioè a unghie fragili e rovinate, stato che può essere peggiorato dai traumatismi cronici secondari a limatura e smerigliatura per asportare il gel.

Ancora, i solventi, se usati reiteratamente su unghie e cute, non hanno effetti benefici. Possono infatti causare il distacco dell'unghia dal letto, possono provocare assottigliamento e secchezza della lamina e comparsa di irregolarità della superficie che si fa rugosa. Tali sostanze poi, così come gli acrilati presenti nelle lacche, posso causare dermatiti allergiche da contatto.

Insomma, di fronte a un’unghia danneggiata da queste pratiche le scelte possibili sono due: o attendere alcuni mesi perché l’unghia possa cambiarsi continuamente e tornare a essere sana, o accettare di avere un’unghia danneggiata a fronte di una manicure sempre perfetta!

Inviate le vostre domande

Se avete quesiti di carattere medico, inviateli al nostro indirizzo

saluteebenessere@gazzettadiparma.it