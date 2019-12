Nell'inserto Salute & Benessere, in edicola domani, si parla di come affrontare al meglio il Natale: Chiara Saraceno e Paolo Crepet spiegano che è il tempo il dono più prezioso delle feste. Spazio anche ai consigli della psicologa su come parlare ai bambini di Babbo Natale, non <demolendo> troppo presto la magia di questa figura leggendaria. Sempre in tema di feste, la tavola per chi soffre di allergie o intolleranze alimentari, o deve comunque tenere a bada patologie croniche, con le <dritte> per non fare troppe rinunce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA