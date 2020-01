Tumori cervello, un software 'bravo' come i medici nella diagnosi

L’intelligenza artificiale è accurata come i medici, e molto rapida, nella diagnosi di tumori del cervello, basandosi sull'osservazione di immagini ottenute da biopsie di campioni di tessuto dei pazienti. E’ il traguardo raggiunto nell’ambito di una ricerca resa nota sulla rivista Nature Medicine e condotta presso l’Università del Michigan da Todd Hollon.

Hollon ha prima addestrato il suo software dandogli in pasto qualcosa come oltre 2 milioni di immagini di tumori cerebrali di 415 pazienti, immagini di vario tipo, più o meno complesse, e di diverse forme tumorali. Poi il software è stato testato in un trial clinico basato sull'analisi di immagini tumorali di altri 278 pazienti: le immagini sono state distribuite in maniera del tutto casuale tra i clinici e l’intelligenza artificiale. Ebbene è emerso che la sua accuratezza diagnostica è del 94,6% contro un’accuratezza del 93,9% dei clinici. L’intelligenza artificiale, per di più, impiega 15 secondi a consegnare la diagnosi.

Per quanto positivi, questi risultati andranno ulteriormente verificati in una più ampia sperimentazione clinica multicentrica in tempo reale, concludono gli scienziati Usa.

tumori