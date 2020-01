Salute & Benessere: 'I malanni di piede e caviglia' (e tanto altro...)

Nell'inserto Salute & Benessere in edicola domani con la Gazzetta, Federico Maria Luini e Luca Berni, chirurghi ortopedici dell'ospedale di Borgotaro, parlano dei malanni di piede e caviglia: dall'alluce valgo alla fascite plantare, dal piede piatto alla tendinopatia achillea. Spazio anche al mare d'inverno e ai benefici di una passeggiata sulla spiaggia. Il medico dello sport Gianfranco Beltrami ci spiega poi perché non si deve rinunciare all'attività fisica anche col pancione. Infine, per la rubrica delle lettere agli specialisti, Anita Ammenti, specialista in nefrologia pediatrica, risponde alla domanda di una lettrice sul problema della pipì a letto anche per i bambini grandicelli.

