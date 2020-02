Rischio virus e come combattere l'ansia nell'inserto della Gazzetta

Nell'inserto Salute & Benessere, in edicola al mercoledì con la Gazzetta, si parla ancora di coronavirus, e in generale del rischio virus, con Carlo Ferrari, direttore dell'Infettivologia dell'ospedale Maggiore. Spazio anche ad un approfondimento sull'ansia: quando diventa patologica e come porvi rimedio nei casi più lievi, ricorrendo a yoga, meditazione, passeggiate all'aria aperta. Lo specialista dello sport Gianfranco Beltrami suggerisce infine come allontanare il mal di schiena grazie all'esercizio fisico e ad una corretta postura alla scrivania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA inserto salute