San Valentino e i meccanismi neurologici dell'amore

Si parla di San Valentino, e dei meccanismi psicologici e neurologici dell'amore, nell'inserto Salute & Benessere domani in edicola con la Gazzetta. Il medico dello sport Gianfranco Beltrami scrive dell'importanza del <bagno nella foresta>, una pratica che ritempra e potenzia il sistema immunitario. Focus sulla prostata: le nuove cure, il super-robot in dotazione all'ospedale Maggiore, la prevenzione. Infine un aiuto per orientarsi nella psicoterapia e scegliere il professionista più adatto: psicologo, psicoterapeuta o psichiatra.

