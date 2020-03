Ginocchio valgo: spesso bastano attività fisica e calzature rigide

La pediatra di mio figlio, che ha tre anni, pensa che il bambino possa soffrire di ginocchio valgo. Come si cura?



Vengono definite ginocchia valghe le cosiddette ginocchia a X, che si toccano. Fino a 3-4 anni il ginocchio valgo può essere considerato fisiologico, in relazione anche con la lassità legamentosa e l’ipotonia muscolare tipiche di questa età. In seguito si verifica spontaneamente una progressiva correzione della deformità, di solito verso i 6-7 anni. In alcuni casi, in genere su base costituzionale/familiare, un importante valgismo compare in epoca prepuberale o puberale (ginocchio valgo dell’adolescente): esso può insorgere primitivamente o rappresentare l’aggravamento di una preesistente deformità.

La valutazione clinica della deformità è basata essenzialmente sulla misurazione della distanza fra le caviglie - distanza inter malleolare - che normalmente non eccede i cinque centimetri nel bambino in piedi e con le ginocchia a giusto contatto.

L’asse femoro-tibiale non deve essere superiore ai 10°, tenendo conto che 5-7° di valgismo possono essere considerati fisiologici. Solo raramente il ginocchio valgo è sintomatico, espressione cioè di una patologia organica. In tal caso appare molto accentuato sin dall’inizio e mostra poca o nulla tendenza a migliorare verso i 4-5 anni. Oltre al rachitismo carenziale può essere dovuto ad una sindrome da lassità legamentosa generalizzata, esempio un Marfan, oppure trattarsi di una osteocondrodisplasia, di un morbo di Ollier, di un rachitismo ipofosfatemico. Le indagini radiografiche e bioumorali chiariscono il quadro.

Per il trattamento del ginocchio valgo «para-fisiologico» sono consigliabili solo attività motorie, di qualsiasi tipo, volte a favorire la riduzione dell’eccesso ponderale e a contrastare la lassità legamentosa. Nei valgismi essenziali molto accentuati e in quelli sintomatici bisognerà invece adottare, fino ai 6-7 anni, calzature con forti rigidi o semirigidi e rialzo mediale al tacco.

Il trattamento chirurgico è riservato ai valgismi essenziali e sintomatici accentuati che non mostrano tendenza al miglioramento. Ha lo scopo di ripristinare l’asse meccanico del ginocchio e ridistribuire il carico sui due versanti dell’articolazione. La correzione può essere attuata in modo subitaneo mediante interventi di osteotomia (taglio dell’osso con asportazione o inserimento di un cuneo) a livello femorale o tibiale, a seconda della sede della deformità, oppure mediante interventi di modulazione della crescita, epifisiodesi asimmetrica temporanea, mediante applicazione di piccole placche a forma di «8» a cavaliere del versante interno della cartilagine coniugale del femore e/o della tibia.

Si tratta in questo caso di un intervento più semplice e meno aggressivo, che non richiede alcuna immobilizzazione in apparecchio gessato.



