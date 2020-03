Coronavirus: pazienti a casa, ecco cosa fare

Per affrontare l’emergenza coronavirus le singole Regioni si stanno organizzando, le più colpite lo hanno già fatto, per la gestione territoriale fornendo indicazioni e protocolli ai pazienti che da casa chiedono indicazioni quando cominciano ad avere sintomi. Sul sito delle Regioni compaiono i numeri verdi disponibili per le chiamate dei cittadini. Inoltre, solo per avere informazioni ma non diagnosi o consulti medici, è attivo il numero del ministero della Salute 1500.

AFFANNO E FEBBRE - L’Istituto Superiore di Sanità nei giorni scorsi ha indicato che affanno e febbre insieme, cioè, la dispnea e il termometro oltre 37,5, sono i campanelli di allarme per il Covid-19. Due segnali importanti che, se si presentano insieme, devono indurre i cittadini ad allertare il 112 o il 118, poichè - stando agli studi condotto finora - sono presenti come sintomi di esordio rispettivamente nell’86 per cento e nell’82 per cento dei casi esaminati. Altri sintomi iniziali riscontrati sono tosse, nella metà dei casi, mentre meno comuni sono i sintomi gastrointestinali, come la diarrea o anche l'emottisi, l’emissione di sangue dalle vie respiratorie ad esempio con un colpo di tosse.

MEDICO DI FAMIGLIA - Per i pazienti, spiega il presidente dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Bergamo Guido Marinoni, è che quando una persona comincia ad avere, febbre, tosse, catarro, deve subito contattare il medico di famiglia, che già conosce le sue eventuali patologie. Ed è proprio il medico di base a decidere il percorso migliore da seguire, mantenendo anche una sorveglianza telefonica.

DIFFICOLTA' A RESPIRARE, 112 - Quando ci siano problemi di mancanza di respiro, sensazione di soffocamento, sicuramente bisogna avvisare il proprio medico e quindi chiamare il 112.

I CASI NON GRAVI - Nei casi non gravi, laddove vi siano sintomi di infezione respiratoria, oltre i consigli telefonici, il medico di famiglia può decidere di visitare il paziente in ambulatorio con percorso definito e segnalato, oppure a domicilio se è in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza individuale, ossia camice monouso, mascherina Ffp2 Ffp3, occhiali, guanti. Proprio su questa fase del controllo territoriale, dice Marinoni, il decreto legge dell’8 marzo prevede che le Regioni organizzino un equipaggio ristretto che fa i controlli a domicilio ai pazienti.

PAZIENTE CON POLMONITE - Quando ad un malato è stata diagnosticata la polmonite, ma gli operatori sanitari hanno deciso che la patologia verrà gestita a casa, è necessario che il medico di famiglia faccia richiesta dell’ossigeno. «In Lombardia - spiega il presidente della Fnomceo di Bergamo - i passaggi burocratici per avere le bombole sono stati azzerati in modo da ricevere nel più breve tempo possibile la fornitura a casa con ricetta rossa». L’ossigeno può essere in forma gassosa ma dura solo due ore, o forma liquida e si può usare per settimane. «Certo - aggiunge - in questo momento è difficile da reperire perchè c'è molta richiesta, specie in Lombardia». SATURIMETRO Al paziente con polmonite viene fornito il saturimetro, un apparecchietto che misura la quantità di ossigeno nel sangue e che consente al malato di avvisare il medico quando il valore scende.

EVITARE CONTATTI - «La questione fondamentale adesso - afferma Marinoni è evitare i contatti, perchè se anche avessimo migliaia di posti in terapia intensiva per curare i malati gravi, non basterebbero comunque nè mezzi nè operatori sanitari. L'unica cosa da fare è non uscire da casa».

PIATTAFORMA COVID - Stesso appello arriva da Pier Luigi Bartoletti, vice presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, che spiega come si sta organizzando il Lazio per gestire i pazienti a casa. La Regione ha lanciato in questi giorni una piattaforma di telemedicina (SaluteLazio.it) a cui possono accedere singoli cittadini e medici. Per le segnalazioni di malfunzionamento ci si rivolge all’help desk della Regione. Il sistema telematico consente di porre domande e riferire i sintomi, e permette al medico di capire se la persona è a rischio di diagnosi Covid-19. Nel sistema entrerà a breve la possibilità della video-chiamata con il medico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA coronavirus