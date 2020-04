Astuzie «fai da te» di bellezza - Via le tossine dalla pelle: lo scrub

Vada come vada, l’estate è dietro angolo e tra poco ci scopriremo, mostrandoci un po’ di più. Ma, a conti fatti, la pelle di viso e corpo come è uscita da questa strana stagione? Le estetiste sono chiuse (sic!) ma noi vogliamo curare il nostro aspetto E allora la domanda è: pulizia viso, scrub corpo e sedute esfolianti per togliere le impurità, si possono fare senza ricorrere a prodotti costosi e a mani esperte? Sì. E con i consigli della specialista... anche la casa ti fa bella.

VIA LE TOSSINE

«“Scrub” significa effettuare un’esfoliazione di tipo “meccanico” (e non chimico, come invece fa il “peeling”) grazie all’uso di particelle solide che rimuovono fisicamente le cellule in via di sfaldamento dello strato corneo (soggette al normale ricambio epidermico), l’ultimo dei 5 strati - spiega Beatrice De Felici, medico chirurgo e specialista in dermatologia dell’Azienda ospedaliera di Parma -. Si fa sul viso, con uno scrub specifico e molto delicato, e corpo (ma non su zona bikini o ascelle) con una cadenza limitata a una sola volta la settimana per non stressare la pelle. Essendo un’azione meccanica, bisogna stare attenti a non utilizzare particelle di dimensioni troppo grandi o sostanze che potrebbero traumatizzare troppo la pelle. Per il corpo si potranno utilizzare particelle con diametro superiore: sale grosso lievemente pestato o zucchero, invece del sale fino, la cui azione meccanica sarà meno aggressiva e più idonea per esempio a sedi più delicate. Una raccomandazione: lo scrub non va mai fatto subito prima o subito dopo una depilazione/epilazione, qualunque sia il metodo utilizzato!».

ANCHE PER LUI

Scrub viso: miele, zucchero, olio. Ricetta «dolce» adatta anche a lui, prevede di mescolare un cucchiaino di zucchero semolato (più è di grana fine e più delicato risulterà l’azione esfoliante), tre cucchiai di olio vegetale (oliva o mandorle) e due cucchiai di miele. Una volta amalgamato il tutto, si stende il composto sulla pelle leggermente inumidita e si massaggia con movimenti circolari leggeri evitando le zone oculari e perioculari. E per chi ha la pelle del viso sensibile. A un cucchiaio di zucchero si mescolano due cucchiai di amido di riso (ha un’azione lenitiva, costa davvero poco, e lo vendono anche nei supermercati) e due di olio di mandorle dolci. Il tocco finale? Una goccia di olio essenziale di lavanda renderà la seduta rilassante.E per il corpo? Sale (grosso ma con l’accortezza di pestarlo leggermente per renderlo meno aggressivo) o farina di mais da mescolare con olio di oliva e miele finché non si ottiene un composto spalmabile, da applicare poi in doccia, a pelle umida, con movimenti circolari. Evitando le parti del corpo più delicate (ascelle, zona bikini, interno coscia), massaggiate insistendo magari su gomiti, talloni e ginocchia. Per unire allo scrub un’azione (blandamente) lipolitica, potreste aggiungere qualche cucchiaino di caffè macinato. Per uno scrub più delicato, mescolate bicarbonato di sodio, latte, yogurt e succo di limone fino a ottenere una crema densa. Per chi vuole fare subito uno scrub senza andare a fare la spesa, ecco la più semplice delle ricette: sale fino e olio d’oliva. Ma se potete rimandare, l’ideale è: sale fino, olio di mandorle dolci, karitè o argan e qualche goccia di olio essenziale di rosa mosqueta, che ha un’azione antiossidante e lenitiva perché ricca in vitamina E (è un toccasana, ad esempio, per le piccole smagliature). «La rosa mosqueta ha anche un’azione astringente che si rivela ottima sul viso per le pelli impure: è presente infatti nel tonico all’acqua di rosa», fa sapere De Felici, che però ricorda: «Attenzione all’uso degli olii essenziali: ricchi di proprietà benefiche, non sono però idonei a soggetti che possano avere problematiche dermatologiche come dermatiti o allergie di vario genere in quanto si rischia di avere reazioni irritative o addirittura di allergizzarsi ad alcune sostanze (allergeni) che possono essere contenute negli olii».