Fabi direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria. All'Azienda Usl la commissaria Petrini

Stabiliti i nuovi assetti delle aziende sanitarie in Emilia-Romagna: avanti con Massimo Fabi alla guida dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, la commissaria Anna Maria Petrini è stata invece nominata alla guida dell'Azienda Usl (finora Fabi era commissario starordinario di entrambe). Sono queste le due nomine che riguardano Parma uscite dalla Giunta Regionale che oggi ha indicato i nuovi manager delle Aziende del Servizio sanitario dell’Emilia-Romagna.

La Giunta regionale ha adottato le delibere di designazione di nove direttori generali e di due commissari che guideranno per i prossimi 4 anni le Ausl e le Aziende ospedaliere del territorio, da Piacenza alla Romagna.

A Piacenza Luca Baldino (Azienda Usl); a Parma Massimo Fabi (Azienda Ospedaliero-Universitaria) e, come commissaria, Anna Maria Petrini (Azienda Usl); a Reggio Emilia Cristina Marchesi (Azienda Usl-Irccs); a Modena nominato Claudio Vagnini (Azienda Ospedaliero-Universitaria); a Bologna nominato Paolo Bordon (Azienda Usl) ed Anselmo Campagna (Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli); a Ferrara Monica Calamai (Azienda Usl) e, come commissario, Paola Bardasi (Azienda Ospedaliero-Universitaria); a Imola Andrea Rossi (Azienda Usl) e in Romagna Tiziano Carradori (Azienda Usl).

Per Parma e Ferrara la nomina è a commissari, perché insieme ai direttori lavoreranno per l'unificazione delle due Aziende (Sanitaria e Ospedaliero Universitaria).

La squadra si completa con Antonio Brambilla alla direzione dell’Azienda Usl di Modena e Chiara Gibertoni a quella dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, attualmente già in carica.

“Le nostre scelte sono state dettate dalla competenza, dall’esperienza e dal merito dei professionisti designati- sottolineano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini -. Aumenta il numero delle donne, da due a cinque, alcuni direttori arrivano da altre regioni, a dimostrazione anche dell’attrattività del nostro sistema sanitario. Quella dell’Emilia-Romagna è una sanità d’eccellenza, ed è fondamentale che a guidarla concorrano persone capaci e con una storia professionale all’altezza dell’incarico. Il ringraziamento, mio e della Giunta va a chi ha coperto sinora questi ruoli anche in una fase particolarmente complessa come quella che abbiamo attraversato, e che ancora ci attende, perché la sanità sarà il pilastro della ripartenza. Ai nuovi direttori- aggiunge il presidente- l’augurio di buon lavoro. Hanno davanti un percorso impegnativo, importanti responsabilità e una sfida comune: elevare ancora di più la qualità del nostro servizio sanitario, che ha confermato anche in questo periodo drammatico la propria solidità, forza e grandissima umanità. Con un ulteriore obiettivo chiaro: proseguire lungo il percorso dell’aggregazione, visto che a Parma e Ferrara vogliamo arrivare a un’azienda unica”.

L’approvazione delle delibere con i nuovi incarichi conclude dunque un percorso iniziato a novembre dello scorso anno. Per dare al nuovo esecutivo la possibilità di decidere le nomine, garantendo al tempo stesso la continuità amministrativa, gestionale e organizzativa delle Aziende nella fase di transizione verso la nuova legislatura, la passata Giunta decise allora di designare commissari straordinari delle Aziende sanitarie e Ospedaliere i direttori generali in carica, i cui contratti erano in scadenza. Successivamente, lo scorso 3 aprile, per assicurare la massima operatività ed efficienza delle strutture e dei servizi sanitari durante l’emergenza Coronavirus, gli incarichi dei commissari furono prorogati fino al 30 giugno; nella stessa occasione la Giunta nominò due nuovi commissari straordinari per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena e l'Azienda Usl di Parma, dove i direttori, d’accordo con la Regione, avevano deciso di lasciare l’incarico avendo maturato i requisiti per la pensione. Oggi le nuove nomine.

I curricula dei nuovi manager, in ordine alfabetico

Luca Baldino

Nato nel 1967, laureato in Ingegneria gestionale, una formazione in materia di sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria, è stato direttore amministrativo dell’Azienda Usl di Piacenza dal 2004 al 2008 e dell’Azienda Usl di Bologna dal 2008 al 2014. Coordinatore regionale Emilia-Romagna e Coordinatore Nazionale Osservatorio sulle Politiche del Personale nelle Aziende SSN di Fiaso (Federazione nazionale delle Aziende sanitarie ed ospedaliere), da marzo 2015 a oggi è direttore generale dell’Azienda Usl di Piacenza.

Paola Bardasi

Nata nel 1963, laureata in Economia e commercio, dal 2016 è Direttore amministrativo dell’Aulss 6 Euganea Regione Veneto. Nel 2016 era stata Direttore Coordinamento staff Policlinico di Modena per il progetto di fusione con l’Ospedale di Baggiovara. Da marzo 2015 a giugno 2016 è stata Direttore generale dell’Azienda Usl di Ferrara, di cui era stata precedentemente per quattro anni Direttore amministrativo. A Bologna, tra gli altri incarichi, ha ricoperto quello di Direttore del Dipartimento amministrativo dell’Asl (2005-2011) ed è stata dal 1990 al 1998 funzionaria dell’assessorato regionale alla Sanità, svolgendo negli anni varie attività di docenza.

Paolo Bordon

Nato nel 1963, laureato in Giurisprudenza, da maggio 2016 è direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. Precedentemente (gennaio 2015-maggio 2016) è stato direttore generale dell’Azienda per l’assistenza sanitaria numero 5 Friuli Occidentale di Pordenone e, da dicembre 2013 a fine 2014, dell’Azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone; ancor prima (2009-2013) aveva guidato l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana di Palmanova. Del 1998 il suo primo incarico dirigenziale presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale di Pordenone, dove è stato responsabile del settore Economico finanziario; numerosi gli incarichi di vertice ricoperti in ambito di programmazione, controllo di gestione e amministrazione, tra i quali quello (nel 2004) di direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine e nel 2007, di amministratore Unico del Centro Servizi Condivisi del Friuli Venezia Giulia, designato dalla Regione.

Antonio Brambilla

Nato nel 1954, laureato in Medicina e Chirurgia, da giugno 2019 è direttore generale dell’Azienda Usl di Modena. Da giugno 2018 ha diretto l’Azienda sanitaria locale di Alessandria e precedentemente è stato Dirigente responsabile del Servizio Assistenza Territoriale dell’Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Emilia-Romagna, dove dal 2008 ha ricoperto incarichi di responsabilità in vari settori. Da febbraio 2020 è rappresentante della Conferenza Stato-Regioni all’interno del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Ha svolto attività di docenza presso l’Università degli Studi Milano Bicocca, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi e presso l’Università di Bologna.

Anselmo Campagna

Nato nel1968, laureato in Medicina e Chirurgia, ha lavorato come medico di direzione sanitaria del Policlinico di Modena dal 2002 al 2008. 2008-2009 in direzione sanitaria azienda territoriale di Modena. Dal 2010 al 2012 è stato direttore sanitario presso il Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo, successivamente ha ricoperto lo stesso ruolo nell’Azienda ospedaliera-universitaria di Modena, per poi diventare - dal 2015 al 2017 - direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. Dal 2017 ad oggi è responsabile del Servizio assistenza ospedaliera della Regione Emilia-Romagna.

Monica Calamai

Nata nel 1962, laureata in Medicina e Chirurgia, dal 2018 è Direttore generale della Regione Toscana. In precedenza, ha ricoperto diversi ruoli direttivi presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze e le Aziende Sanitarie locali di Livorno e Arezzo. Prima ancora, ha svolto le funzioni di Direttore Sanitario presso le Asl di Arezzo e Siena.

Tiziano Carradori

Nato nel 1957, laureato in Medicina e Chirurgia, ha maturato un’esperienza poliennale di docenza a contratto presso l’Università degli Studi di Bologna e di Ferrara in programmazione e valutazione dei servizi sanitari. Dal 2015 è Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Prima di ricoprire questo incarico è stato Direttore Generale dell’assessorato alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, dal 2004 al 2012 Direttore Generale dell’Azienda Usl di Ravenna e, nel quinquennio precedente, Direttore Generale dell’Usl di Rimini. Tra gli incarichi ricoperti a inizio carriera, quello di vicedirettore sanitario del Servizio per l’Assistenza ospedaliera dell’Usl di Cesena e vicedirettore sanitario del Presidio ospedaliero Maggiore dell’Ausl “Bologna città”, diventando in seguito Direttore Sanitario dell’Usl di Bologna Città. Anche a Rimini ha ricoperto l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Usl.

Massimo Fabi

Nato nel 1958, laureato in Medicina e Chirurgia, da dicembre 2008 a febbraio 2015 è stato direttore generale dell’Azienda Usl di Parma; attualmente è commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria e Azienda Usl di Parma.

Chiara Gibertoni

Nata nel 1966, laureata in Medicina e Chirurgia, da ottobre 2019 è direttore generale del Policlinico di Sant’Orsola (Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna). Precedentemente, da marzo 2015 a ottobre 2019, ha ricoperto l’incarico di direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna, Azienda di cui è stata fino ad oggi commissario straordinario, e che ha guidato assieme al Policlinico di Sant’Orsola durante tutta l’emergenza Covid-19. In precedenza (2011-2015) è stata coordinatore degli staff della Direzione generale presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. É stata inoltre componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità.

Cristina Marchesi

Classe 1960, laureata in Medicina e Chirurgia, dal 1991 ha svolto la propria attività di dirigente presso l'Azienda Usl di Reggio Emilia. Da febbraio 2013 a marzo 2015 è stata direttore sanitario dell’Azienda Usl di Modena; successivamente ha coperto lo stesso incarico per l’Azienda Usl di Reggio Emilia.

Anna Maria Petrini

Nata nel 1969, laureata in Economia e Commercio, da marzo 2015 è Direttore amministrativo d’azienda presso l’Ausl di Bologna. Tra gli incarichi ricoperti in precedenza, Direttore di dipartimento amministrativo presso l’Azienda Universitaria Ospedaliera di Bologna, e prima ancora Direttore della Struttura complessa risorse economiche e finanziarie presso la medesima Azienda.

Andrea Rossi

Nato nel 1963, laureato in Medicina e Chirurgia, ha svolto attività di medico dipendente a tempo pieno del Servizio sanitario nazionale. È stato direttore del Distretto Est dell’Azienda Usl città di Bologna, direttore sanitario del Presidio Ospedaliero dell’Azienda Usl di Imola, direttore sanitario dell’Azienda Usl di Ravenna. Prima di diventare direttore generale dell’Azienda Usl di Imola (aprile 2019), è stato (dal 2011) direttore di Distretto dell’Azienda Usl di Imola.

Claudio Vagnini

Nato nel 1957, laureato in Medicina e Chirurgia, da ottobre 2016 è direttore generale dell’Azienda Sanitaria di Ferrara. Nel corso di questi anni ha svolto numerosi incarichi di docenza per l'Università degli Studi di Ferrara. É stato direttore del Distretto Sanitario di Modena, membro del comitato di indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e della Cabina di Regia per l'unificazione degli Ospedali di Modena e Baggiovara. In precedenza, ha ricoperto incarichi di Direttore di Distretto presso l'Azienda USL di Modena, con una conoscenza provinciale avendo ricoperto lo stesso ruolo sia presso il Distretto Sociosanitario di Carpi, Vignola e Pavullo. A inizio carriera ha ricoperto diversi incarichi nell’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia, con specifiche competenze nell'ambito della prevenzione.