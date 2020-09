Urgenze odontoiatriche: cambiate le modalità di accesso ai servizi di Ausl e Ospedale

Cambia la modalità di accesso ai servizi delle due Aziende sanitarie di Parma – AUSL e Azienda Ospedaliero-Universitaria – in caso di urgenze odontoiatriche. Infatti, non è più possibile recarsi direttamente ai servizi, ma è necessario prima telefonare ai servizi odontoiatrici, per fissare l’appuntamento.

Si ricorda che si intendono “urgenze odontoiatriche” le emorragie del cavo orale, gli ascessi della bocca e dei denti e i traumi dentali. Per queste urgenze non occorre la ricetta.

Ecco i numeri da chiamare a Parma

Per l’ambulatorio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria lo 0521.702033 oppure lo 0521.702034 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30

Per l’ambulatorio dell’AUSL di Viale Basetti lo 0521.393888 , dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.30.

Questi i contatti per i servizi offerti dall’AUSL in provincia

Poliambulatori di Fidenza (località Vaio, via don Tincati n.5) dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, tel. 0524.515912

Casa della Salute di S. Secondo (piazza Martiri della Libertà), dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, tel. 0521.371782

Poliambulatorio di Fornovo (via Solferino) dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, tel. 0525.300412

Poliambulatorio di Borgotaro (via Benefattori), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, tel. 0525.970366

Casa della Salute di Langhirano (via Roma), martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e mercoledì dalle 14 alle 18, tel. 0521.865139

Casa della Salute di Traversetolo (via IV Novembre) lunedì dalle 8.30 alle 13, tel. 0521.844911 .

Nessuna novità, invece, in caso di urgenze odontoiatriche brevi quelle cioè legate a patologia infettivo-algica di recente insorgenza (2/3 giorni) e lesioni orali sospette.

Per queste è necessaria la ricetta del medico, e la prenotazione al numero verde 800.629.444, agli sportelli unici-CUP o nelle farmacie che assicurano il servizio di prenotazione.