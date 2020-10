A scuola vaccinati: perché quest'anno è più importante

Ho due figli alle elementari e sono un po' preoccupata per l'inizio della scuola, vista la situazione. Quest'anno lo stop è stato davvero lungo e il rientro non si preannuncia facile. Che cosa mi consiglia?

Siamo pronti? Ad ogni inizio di anno scolastico, la stessa domanda. Ma forse quest'anno è un po' diverso. Vediamo perché.

Ci sono diversi aspetti che possiamo analizzare: i bambini hanno voglia di tornare a scuola? Sono pronti mentalmente alla nuova routine dopo le vacanze da poco finite? Pensano ancora agli amici nuovi conosciuti o ai nuovi giochi sperimentati? Hanno scoperto un nuovo sport? Hanno cominciato ad imparare una lingua straniera? Come farli tornare negli orari autunnali?

Non è facile, ma ci possono aiutare regole da impostare e da seguire. Piccoli rituali di ogni giorno: sveglia nello stesso orario dopo un sonno ristoratore, colazione al mattino prima di andare a scuola, merendine di frutta, pranzo a scuola o a casa, adeguata cena insieme con la famiglia, senza la tv accesa e con tanta energia positiva per raccontarsi la giornata trascorsa.

Riprendiamo a mandare a letto i bambini sempre nello stesso orario, magari con un libro che hanno scelto, dimenticando le «ore piccole» vacanziere. Nella camera ben aerata e pulita, è più facile un sonno ristoratore. Insomma, le regole di igiene che sono la base della medicina.

Compatibilmente con le restrizioni in atto, bene inserire gradualmente nella routine (una o due volte alla settimana) uno sport, quello preferito dai bambini. Un'abitudine sana ed equilibrata che giova alla salute e al benessere di ogni bambino.

Se i bambini si sentono stanchi, hanno poco appetito e immunità abbassata, consultate il pediatra di fiducia. Potrebbe essere utile per i primi tre mesi di scuola rafforzare l'immunità con integratori (vitamine e minerali), in modo da metterli in grado di affrontare meglio le prime infezioni virali e batteriche.

La Fimp (Federazione Italiana medici pediatri) quest'anno ci raccomanda di vaccinare tutti bambini da 6 mesi a 6 anni contro l'influenza stagionale, in modo da eliminare il rischio di un influenza virale che può comunque portare a varie complicanze e ridurre i casi sospetti di Covid. Quindi non solo ai bambini che hanno una malattia cronica, ma a tutti bambini è fortemente raccomandata quest'anno la vaccinazione antinfluenzale. In questo momento è importante che genitori, scolari e pediatri siano uniti e consapevoli delle difficoltà dettate dalla pandemia.

Il rientro a scuola va preparato con gioia e entusiasmo. Preparate insieme lo zaino nuovo, i quaderni scelti dai bambini, astucci e matite. Se volete cambiate un po' ambiente nella cameretta: più colori vivaci, più libri e meno giochi. Energia positiva, gioia e felicità aumentano la produzione dell'ossitocina, ormone che diminuisce lo stress e rafforza l'immunità.

Un'altra arma per combattere virus e malanni stagionali è una dieta adeguata e magari personalizzata dal vostro pediatra di fiducia, completa ed equilibrata.

Quest'anno rispettiamo ancora di più le regole igieniche di base e insegniamole ai figli: lavare spesso le mani, starnutire nel fazzoletto e buttarlo subito, portare le mascherine, sottoporsi ai vari screening proposti, anche se solo volontari. Solo così potremo superare e vincere questo periodo difficile.