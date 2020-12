Il Natale di clausura spiegato ai bambini

Questo sarà per i nostri bambini un Natale diverso. Come fare per renderlo comunque piacevole e allegro? Dobbiamo continuare a fa credere loro che Babbo Natale arriverà per portare doni? I genitori che atteggiamento devono assumere?

Risponde a queste e ad altre domande Patrizia Ceroni, responsabile del Centro di salute mentale di Parma nord ovest.

«La festa del Natale, commercializzato tanto da diventare globale, simbolicamente rappresenta in sé, al di là del significato cristiano, la nascita della speranza e del cambiamento. Ecco allora che, in questo periodo di emergenza sanitaria che precede le festività natalizie, occorre interpretare la risposta del presidente del Consiglio Conte alla lettera ricevuta dal piccolo Tommaso, bimbo di 5 anni, che gli chiedeva un’autocertificazione speciale per Babbo Natale in vista delle feste. “Babbo Natale mi ha garantito che già possiede un’autocertificazione internazionale: può viaggiare dappertutto e distribuire regali a tutti i bambini del mondo. L’idea di fargli trovare sotto l’albero, oltre al latte caldo e ai biscotti, anche del liquido igienizzante mi sembra ottima”. Il messaggio può raggiungere ed essere colto simbolicamente non solo dai bambini ma anche dai loro genitori, da tutti gli adulti», dice Ceroni.

L’esperta spiega che, senza negare la minaccia costituita dalla pandemia, occorre che ognuno di noi si protegga da una minaccia psichicamente più insidiosa, quella di lasciarci sottrarre la capacità di sperare ed avere fiducia nel futuro, di credere all’impossibile che diventa possibile, alla magia del Natale.

«Nella psicologia junghiana si dice “nutrire il nostro puer”. Ecco allora il simbolo rinnovato, al passo con il tempo della pandemia: Babbo Natale con la mascherina non sarà meno Babbo Natale, avrà solo una protezione in più! Ai genitori il compito di trasmettere serenità ai figli nonostante tutto, di non trasferire l’ansia sui bambini rispetto alle feste natalizie e di mantenere il più possibile le tradizioni di Natale a cui sono abituati e, nel caso, di inventarne di nuove».

Ceroni spiega che per i bambini il Natale è soprattutto il periodo di attesa che lo precede: preparare la letterina per Babbo Natale, allestire casa con l’albero ed il presepe, scandire i giorni con le caselle del calendario dell’avvento, li aiuta ad entrare nell’atmosfera anche quando sono più piccoli. Più diventano grandi, più il Natale viene associato all’incontro tra parenti ed allo scambio di regali.

«Nel caso in cui le restrizioni non dovessero permetterci di portare avanti le abitudini festive familiari, che anche i bambini hanno imparato ad associare al Natale, meglio non falsare la realtà, edulcorare la pillola - sottolinea l’esperta -. Se i bambini pongono una domanda diretta perché magari hanno una routine natalizia ben definita che attendono con gioia (la visita ai nonni, la settimana bianca) bisogna sempre dire la verità, senza accentuare ansie o dare false certezze. Occorre considerare che i bambini hanno una capacità adattiva maggiore degli adulti. I grandi ragionano per schemi, a volte per preconcetti: i bambini invece hanno una mente più flessibile. In questi mesi hanno ascoltato i genitori, le notizie dei telegiornali, hanno già il contesto a cui riferirsi per trovare la spinta ad adattarsi. Meglio puntare allora sulla creazione di nuovi ricordi, nuove abitudini da condividere per questo Natale diverso dal solito».

Ceroni spiega che quello che va evitato da parte dei genitori è trasmettere ai figli le proprie paure e le preoccupazioni, legate al timore di non poter ad esempio riabbracciare per le feste i nonni o gli amici. Occorre fare propria e trasmettere la rassicurazione che, anche senza vacanze e magari senza parenti o amici intorno, i bambini avranno sempre accanto i loro genitori per vivere uniti la magia del Natale ed il messaggio di speranza che porta con sé.



bambini

natale