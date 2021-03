Dall’8 al 15 Marzo si celebra in tutto il mondo la Settimana Mondiale del Glaucoma, una malattia degenerativa che colpisce solo in Italia oltre un milione di persone, la metà delle quali non è neppure consapevole di esserne affetta. Nell’occasione, come ogni anno, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Parma organizza varie iniziative, tra cui le visite oculistiche gratuite per la prevenzione della malattia, in collaborazione con la Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e la raccolta di occhiali usati col patrocinio del Lions Club Bardi Val Ceno e del Lions Club Parma Farnese.

“Anche quest’anno, come sezione territoriale Uici, siamo impegnati in prima linea nella diffusione della cultura della prevenzione del glaucoma, chiamato il ‘ladro silente della vista’, che è la seconda causa di cecità nel mondo, colpendo 55 milioni di persone. – dichiara Guido Schianchi, presidente dell’Uici di Parma. - Sempre più utile, infatti, si rivela essere la corretta informazione della popolazione sui gravi rischi cui espone questa patologia se non diagnosticata e curata tempestivamente. La frequenza della malattia, aumenta progressivamente con l’avanzare dell’età, pertanto, oltre i 40 anni, è buona regola sottoporsi a un controllo oculistico che comprenda anche la misurazione della pressione oculare. Il Glaucoma si può prevenire, se diagnosticato in tempo.”

Le iniziative della Settimana dedicata alla prevenzione del glaucoma vengono organizzate in tutta Italia in collaborazione con la Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB). A Parma, le visite di controllo offerte gratuitamente verranno effettuate presso il Centro di Ipovisione della Sede UICI di Parma a cura di specialisti messi a disposizione dalla Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, nei seguenti giorni: Mercoledì 10 e Giovedì 11 Marzo 2021 secondo l'orario seguente: mattina dalle ore 09:30 alle ore 12:00 pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Le visite, che si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti in materia di contenimento della pandemia, verranno effettuate su prenotazione, telefonando al numero 0521 233462 negli orari d'ufficio.

Durante la settimana Mondiale del Glaucoma viene inoltre promossa la raccolta di occhiali usati col patrocinio del Lions Club Bardi Val Ceno e del Lions Club Parma Farnese. L’invito è quindi, per chi vorrà, di recarsi negli orari di visita, presso la sede UICI, per portare occhiali da vista inutilizzati.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0521-233462 E-mail: uicpr@uici.it