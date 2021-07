Tumori: un nuovo protocollo riduce fino a al 50% i giorni di ricovero

Adeguato supporto nutrizionale, precoce mobilizzazione del paziente dopo l’intervento e migliori cure del dolore post operatorio: sono alcuni dei punti chiave di un protocollo di cura incentrato sul paziente oncologico che consente di ridurre tra il 30 e il 50% i giorni di ricovero in ospedale in caso di intervento chirurgico. A discutere i risultati del protocollo Eras (Enhanced Recovery after Surgery) il Congresso della Perioperative Italian Society (Pois) che si svolgerà oggi e domani, al Lingotto di Torino.



Oltre alla scelta di un approccio chirurgico minimamente invasivo, spiega Felice Borghi, neodirettore della Chirurgia Oncologica dell’Irccs di Candiolo (Torino), «gli elementi chiave del protocollo Eras sono la sostituzione del digiuno pre-operatorio con l’introduzione di un supporto nutrizionale, il ridotto posizionamento di strumenti come sondini e drenaggi o la loro rapida rimozione, la precoce mobilizzazione, una gestione ottimale del dolore, una più rapida ripresa di una normale dieta nel post intervento. Tutte azioni volte a un più rapido recupero del paziente, e che si sono mostrate anche in grado di ridurre dal 30 al 50% i giorni di degenza e le complicanze post-operatorie». E con conseguenti riduzioni di costi.



Rispetto a questo nuovo approccio integrato, che coinvolge diversi specialisti, dal chirurgo all’anestesista, dall’infermiere al dietista, la Regione Piemonte rappresenta un modello: ha introdotto infatti la pratica dell’Eras sotto forma di studio clinico in tutti i reparti di Chirurgia e Ginecologia, coinvolgendo oltre 5000 pazienti. «L'Irccs di Candiolo rappresenta la sede ideale per l’applicazione del protocollo perchè è leader mondiale delle tecniche chirurgiche mininvasive nella lotta ai tumori», conclude Antonino Sottile, direttore Generale dell’Irccs di Candiolo.