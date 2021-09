Il tutorial dell'Ausl sull'allattamento al seno fa numeri da... influencer: quasi 2 milioni di visualizzazioni

Record di visualizzazioni (quasi due milioni) per il video Youtube dell’Azienda Usl di Parma sulle posizioni dell’allattamento al seno Il tutorial è stato realizzato per la Pediatria dell’Ospedale di Vaio a Fidenza diretta da Pierluigi Bacchini, nell’ambito di un progetto di comunicazione social e online per neo e future mamme

E’ online da poco più di due mesi e ha già totalizzato oltre 1 milione e 800 mila visualizzazioni e più di 4.200 “like”. Sono numeri da influencer quelli ottenuti da un video tutorial sull’allattamento al seno pubblicato dall’Azienda Usl di Parma sul proprio canale Youtube e realizzato per l’Unità operativa di Pediatria e nido dell’Ospedale di Vaio a Fidenza. Il video di pochi minuti, che aiuta le neo mamme in un momento emozionante e di grande importanza come l’allattamento al seno con informazioni utili sulle varie posizioni, è riuscito così a fare breccia nella maggiore piattaforma mondiale di videosharing raccogliendo consensi da utenti di tanti Paesi del mondo.

“Siamo molto felici dell’apprezzamento che il video-tutorial ha riscosso tra gli utenti di Youtube – ha commentato Pierluigi Bacchini, direttore dell’Unità operativa semplice dipartimentale di Pediatria e Nido dell’Ospedale di Vaio – Allattare è un gesto naturale. Non per questo risulta facile ed immediato per tutte le donne: ecco allora che la tecnologia e le piattaforme social possono diventare preziosissime alleate, permettendo alle future mamme di prepararsi, e avere fiducia nei propri mezzi”. “Tra i nostri progetti – ha concluso Bacchini – c’è la creazione di una sezione sul canale Youtube e sul sito dell’Ausl interamente dedicata al percorso nascita: il successo di questo video è sicuramente un bellissimo segnale di incoraggiamento.

Vorrei esprimere uno speciale ringraziamento al personale ostetrico ed infermieristico, che ha attivamente e con entusiasmo partecipato all’iniziativa, e alle nostre mamme con i loro, da oggi, baby influencer.” Quello sull’allattamento al seno è il più visualizzato tra i video pubblicati nella pagina “Azienda Usl di Parma” su Youtube. Sulla piattaforma social l’Azienda è presente dal 2012 per offrire informazione ed educazione alla salute, con un totale di quasi 7 mila iscritti e 580 video di vari argomenti, format e durata, dai brevi spot e programmi della linea “Informasalute” per le tv locali (12TvParma e Rta-Videotaro) ai video istituzionali ed educativi diffusi online

Il link per visualizzare il video: https://youtu.be/teyJqlRc4Zc