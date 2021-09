Riabilitazione dell'ictus, al via uno studio parmigiano tra realtà virtuale e neuroni specchio

La realtà virtuale insieme alla terapia dell’osservazione e imitazione dell’azione (Action-Observation therapy), basata sul funzionamento dei neuroni specchio, possono essere i nuovi strumenti per la riabilitazione dopo un ictus. A valutarne l’efficacia sarà uno studio promosso dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e coordinato dal Centro Cardinal Ferrari-Santo Stefano Riabilitazione, a cui partecipano anche l’Università di Parma e l'Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme.

Sono 94 i pazienti che verranno reclutati tra i 30 e 70 anni, che abbiano superato la fase acuta dell’ictus. Il progetto, finanziato dal Ministero della Salute per un valore di 130mila euro, ha una durata di tre anni. «Ad oggi la riabilitazione prevede un approccio chiamato Action Observation therapy - spiega Antonio de Tanti, fisiatra e direttore clinico del Centro Cardinal Ferrari - in cui si chiede al paziente di osservare un attore compiere ripetutamente azioni di vita quotidiana e cercare di riprodurne il movimento». Un processo che attiva i cosiddetti neuroni specchio, la cui attivazione induce un apprendimento motorio più rapido. Con questo studio, per la prima volta, verranno applicate le tecniche della realtà virtuale a questo tipo di terapia.

Ai pazienti verrà infatti chiesto di eseguire semplici azioni in un contesto di realtà virtuale tramite dei guanti e sensori posizionati sul braccio, che permettono di catturare il movimento e di vederlo riprodotto sullo schermo. Un primo gruppo di pazienti dovrà eseguire queste azioni dopo averle osservate, mentre un secondo le eseguirà ma dopo aver visto dei 'video di controllò, ricevendo solo semplici istruzioni verbali sul movimento da eseguire. I pazienti parteciperanno a 20 sedute da 45 minuti ciascuna, nell’arco di 5 settimane. L’obiettivo è dimostrare che il trattamento riabilitativo combinato basato sull'osservazione di azioni, seguito dalla loro immediata riproduzione mediante tecniche di realtà virtuale, sia più efficace rispetto a un trattamento basato sull'osservazione di video privi di contenuto motorio.