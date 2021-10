J&J: "Vaccini, risposta anticorpale robusta per 8 mesi"

«A luglio sono stati pubblicati i dati che dimostrano che le risposte anticorpali generate dal vaccino contro il COVID-19 a dose singola sono rimaste robuste e stabili per otto mesi dopo l’immunizzazione. Uno studio basato su dati del mondo reale registrati fino a oggi negli Usa pubblicato a settembre ha dimostrato un’efficacia stabile del vaccino del 79% per le infezioni e dell’81% per i ricoveri. Non ci sono state evidenze di efficacia ridotta, compreso quando la variante Delta è diventata dominante». Lo afferma in uno statement della Janssen sottolineando che il richiamo a 6 mesi ha dato un aumento degli anticorpi di 12 volte.