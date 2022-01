Tumore al polmone ALK+, disponibile in Italia lorlatinib per i pazienti con malattia avanzata che sono progrediti da precedenti terapie con ALK inibitori di 2 generazione

Ogni anno, sono circa 60 i pazienti diagnosticati in Emilia Romagna con tumore al polmone non a piccole cellule ALK+ per i quali è disponibile una nuova opzione terapeutica che migliora sensibilmente l’aspettativa di vita

Disegnato in maniera specifica per superare la barriera ematoencefalica, l'inibitore tirosin-chinasico di terza generazione è efficace sulle metastasi cerebrali ed è in grado di superare la resistenza generata in corso di altri trattamenti con ALK inibitori.

È indicato per pazienti adulti con tumore non a piccole cellule ALK+ la cui malattia sia progredita dopo una terapia con inibitori tirosino-chinasici di seconda generazione.

Professor Marcello Tiseo, Università di Parma: “…grazie a questi farmaci mirati verso ALK, tra cui Lorlatinib, possiamo migliorare l’aspettativa di vita dei pazienti con tumore polmonare ALK + passando da circa un anno/un anno e mezzo fino cinque/sei anni. Un enorme passo in avanti”.

Roma, 27 gennaio 2022 - I pazienti adulti con tumore non a piccole cellule ALK+ in stadio avanzato hanno oggi una opzione in più: lorlatinib, approvato in regime di rimborsabilità per il trattamento in monoterapia di pazienti che, dopo trattamento con alectinib o ceritinib come terapia di prima linea oppure crizotinib e almeno un altro TKI anti-ALK, abbiano avuto una progressione di malattia. Il nuovo farmaco è un inibitore tirosino-chinasico (TKI) di terza generazione, disegnato specificatamente per superare la barriera ematoencefalica e agire quindi a livello cerebrale, nonché per essere attivo anche in pazienti precedentemente trattati in cui si siano sviluppate delle mutazioni secondarie di resistenza1.

“In Emilia Romagna - spiega il Professor Marcello Tiseo, Università di Parma – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Professore Associato di Oncologia e Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia - Università di Parma – sono tra i 50 e i 60 i nuovi pazienti all’anno con tu-more al polmone non a piccole cellule ALK+. Si tratta di un dato in linea con quello nazionale ed internazionale; un piccolo sottogruppo, ma spesso costituito da pazienti giovani, anche al di sotto dei 30-40 anni”.

Il tumore al polmone è una delle neoplasie più diffuse, in Italia è la seconda più frequente negli uomini e la terza nelle donne, e causa un numero di decessi superiore a quello di qualunque altra forma di cancro. Grazie alla ricerca scientifica, negli ultimi anni è stato però possibile individuare numerose alterazioni molecolari che sono alla base del suo sviluppo e che possono rappresentare dei target terapeutici. Fra queste l'alterazione a carico del gene ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase) – un riarrangiamento dovuto alla fusione di due frammenti di geni -, presente nel 4-5% dei pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC), con una maggiore incidenza in pazienti più giovani (sotto i 50 anni) preferenzialmente - ma non esclusivamente - non fumatori. In presenza dell'alterazione viene prodotta una proteina mutata che promuove la crescita tumorale e la meta-statizzazione delle cellule neoplastiche.

“Si tratta di pazienti per lo più non fumatori o deboli fumatori, con età mediana alla diagnosi intorno ai 50 anni, più precoce rispetto agli altri pazienti con tumori polmonari, per i quali la diagnosi arriva tra i 60 e i 70 anni; in alcuni casi con diagnosi in pazienti molto giovani anche al di sotto dei 30-40. Con l’avvento degli ALK inibitori – spiega Tiseo - si passa da un’aspettativa di vita di circa un anno/un anno e mezzo a oltre cinque/sei anni. Un enorme passo in avanti”.

Gli inibitori della tirosin-chinasi ALK sono una classe di farmaci capace di bloccare l'azione della pro-teina mutata, dimostrando efficacia nel trattamento dei tumori che presentano tale alterazione molecolare. Tuttavia, la maggior parte dei pazienti trattati con i TKI di prima generazione va incontro a una progressione della malattia a causa dello svilupparsi di mutazioni secondarie2. Sebbene mole-cole di seconda generazione siano state sviluppate proprio per superare il problema delle resistenze, altre mutazioni di resistenza portano inevitabilmente ad una progressione di malattia ulteriore, specialmente a livello del sistema nervoso centrale3.

“Lorlatinib – continua il Professor Tiseo - rappresenta la migliore opzione terapeutica che possiamo offrire ai nostri pazienti in seconda linea dopo progressione da inibitori di ALK di seconda genera-zione; una molecola che va a rispondere a un unmet medical need importante, sia per la sua capacità di raggiungere l’encefalo e agire sulle metastasi cerebrali facendole regredire, con conseguente miglioramento della qualità di vita, sia in termini di tollerabilità rispetto all’opzione alternativa che è la chemioterapia”.

Lo studio di fase 1/2 multicentrico (B7461001) ha coinvolto 139 pazienti precedentemente trattati con uno o più TKI ALK, il 67% dei quali aveva metastasi cerebrali al momento dell'arruolamento. I risultati mostrano una risposta obiettiva complessiva al trattamento (ORR) del 42,9% per i pazienti trattati con uno o più ALK TKI, con tasso di risposta intracranica (IC) del 66,7%, e del 39,6% per i pazienti trattati con due o più ALK TKI, con un 52,1% di tasso di risposta IC4,5.

“Dopo essere stati pionieri nello sviluppo di farmaci target per il trattamento del tumore del polmone non a piccole cellule ALK positivo, siamo orgogliosi in Pfizer di poter oggi rendere disponibile anche in Italia lorlatinib, una nuova ed efficace opzione terapeutica che offre ai pazienti affetti da questa patologia, in progressione da precedenti terapie, l’opportunità di continuare un percorso terapeutico basato sulla medicina di precisione, con un impatto positivo sulla qualità della loro vita”, conclude Alberto Stanzione, Direttore Oncologia di Pfizer in Italia.