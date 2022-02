Unghie in salute

Cosa è l’onicomicosi? Risponde Maria Beatrice de Felici del Giudice, medico dirigente Uoc Dermatologia, responsabile dell'Ambulatorio di dermatologia pediatrica, responsabile dell'Ambulatorio di acne e annessi cutanei del nostro Ospedale. «L’onicomicosi è la più frequente infezione ungueale a livello mondiale, prevalente nei paesi industrializzati. Come dice il nome stesso, i microorganismi in causa sono i funghi (dermatofiti, lieviti, muffe). Clinicamente le unghie dei piedi sono quelle maggiormente colpite, in particolare l’alluce (1º dito del piede). Da questo l’infezione può diffondersi alle altre unghie. Più raramente, invece, l’infezione interessa le unghie delle mani che possono essere colpite in maniera isolata o contestualmente alle unghie dei piedi. Si assiste quindi a una progressiva modificazione della lamina ungueale che può diventare bianca, gialla o anche marrone, si può ispessire o staccare dal letto ungueale; più raramente si può avere anche una infiammazione a carico delle pieghe ungueali limitrofe».

A che età viene? Quali i fattori di rischio?

«Oltre a una predisposizione genetica, l’onicomicosi può essere favorita da molte condizioni di carattere ambientale, comportamentale/lavorativo ed epidemiologico/sanitario. In primo luogo sappiamo che tale quadro può manifestarsi a tutte le età ma l’invecchiamento rappresenta un noto fattore di rischio, in quanto i frequenti problemi di circolazione arteriosa e venosa periferica senile facilitano l’attecchimento dei funghi. Altri fattori favorenti l’infezione fungina delle unghie sono gli stati di immunodepressione o alcune malattie metaboliche. Anche patologie generali che possano coinvolgere l’apparato ungueale, quali per esempio la psoriasi, possono fungere da terreno fertile per la contaminazione. Da ricordare tra i fattori favorenti, l’uso di calzature strette, la frequentazione senza ciabatte di ambienti come piscine, palestre e spogliatoi e alcune attività lavorative che determinano il contatto prolungato con l’acqua creando un ambiente cronicamente umido. Non ultimo traumatismi ripetuti, secondari a manicure aggressive o stati di occlusione reiterati come la applicazione di gel semipermanenti».

Il fungo è pericoloso?

«Nella maggior parte dei casi tale infezione non è pericolosa per la vita ma crea un danno estetico che può iniziare da una alterazione del solo colore e arrivare, nei casi più gravi, fino alla perdita della lamina ungueale. Va trattata perché il paziente rappresenta una fonte di infezione per sé stesso e per gli altri».

Che sintomi che provoca?

«Nella maggior parte dei casi è asintomatica. Nei casi più complessi, però, si possono associare sintomi come dolore locale o parestesie, che possono determinare anche una difficoltà nel compimento delle normali attività come camminare o indossare le scarpe».

Come capire se è il caso di rivolgersi ad un medico?

«Non tutto ciò che si mostra come una alterazione della lamina ungueale è una onicomicosi. Oggi è sempre più comune ricevere questa diagnosi anche tra i non addetti ai lavori quando invece è appannaggio del dermatologo che, oltre all’esame obiettivo clinico, si avvale di strumenti come il dermatoscopio, che aiuta nella diagnosi differenziale con altre condizioni più o meno frequenti (traumi e onicodistrofie, psoriasi, lichen planus, tumori cutanei). In alcuni casi può anche essere indicato il prelievo di frammenti di lamina ungueale da sottoporre ad esame microscopico diretto o ad esame colturale. In quest’ultimo caso sarà possibile anche identificare il tipo di fungo infettante e risalire alla probabile fonte».

Come guarire la malattia?

«Esistono diversi tipi di terapia che vanno scelti in base alle caratteristiche della infezione e alle caratteristiche del paziente (età, eventuali patologie associate, eventuali farmaci assunti). In generale si può scegliere tra un trattamento topico e uno per via generale assunto per bocca. Il trattamento topico si avvale di molecole antimicotiche che sono state appositamente formulate come lacche ungueali e che, di fronte a casi limitati (infezione iniziale in una singola unghia), danno ottimi risultati se la terapia è effettuata adeguatamente. Il grosso limite di tale terapia è che va effettuata per lunghissimi periodi per cui il paziente perde la motivazione e interrompe prematuramente la terapia. Quando possibile quindi la terapia di prima scelta resta sempre quella sistemica, che si avvale principalmente di tre molecole ad azione antifungina: terbinafina, itraconazolo e fluconazolo.Non dimentichiamo poi che prevenire è meglio che curare! Quindi delle buone regole igienico-sanitarie sono alla base di una riduzione delle infezioni e soprattutto delle recidive. Staremo allora attenti ad usare sempre le ciabatte quando frequentiamo locali pubblici, a lavare a 60°C calze e scarpe da ginnastica (laddove possibile), ad utilizzare detergenti e polveri con potere antimicotico regolarmente al fine di abbattere la possibilità della infezione! Useremo i guanti per i lavori domestici e per il giardinaggio e cureremo i nostri piedi e le nostre mani con creme emollienti a base di urea e gel ungueali a base di vitamina E, che hanno potere ristrutturante e idratante nei confronti delle unghie».