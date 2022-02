Chiesi sostiene la lotta alle malattie rare: domani un webinar sulla digitalizzazione e l'innovazione

Il processo di digitalizzazione della medicina ha avuto un nuovo impulso dettato dalla pandemia da SARS-CoV2 e si sta oggi consolidando sempre più portando notevoli benefici e segnando un salto di qualità nella gestione dei pazienti. Questo tema è al centro del Convegno “EsploRARE Digitalizzazione e innovazione per le malattie rare”, un webinar che si terrà il 19 febbraio, a pochi giorni dalla Giornata mondiale delle malattie rare in programma il 28 febbraio. Le malattie rare oggi identificate son circa 7000, l’ottanta per cento delle quali è di origine genetica, e sono spesso croniche e mortali. La digitalizzazione e l’innovazione anche in questo settore contribuisce al riconoscimento del diritto alla salute delle persone con malattie rare.

Il Convegno “EsploRARE Digitalizzazione e innovazione per le malattie rare” ha ottenuto il patrocinio della Federazione Italiana Malattie Rare - UNIAMO - ed è realizzato con il contributo non condizionante di Chiesi Global Rare Diseases Italia.“Nell’ultimo decennio il binomio tra tecnologia e medicina è diventato sempre più stretto, capace di portare valore aggiunto in tutte le aree terapeutiche - commenta Alessandra Vignoli, Head of Marketing Europe and Emerging Markets Chiesi Global Rare Diseases -. Per quanto riguarda le malattie rare in particolare, la tecnologia può veramente trasformare il futuro dei pazienti e di chi se ne prende cura: da diagnosi più rapide e precise, all’utilizzo dell’intelligenza artificiale a supporto della ricerca, fino a soluzioni personalizzate per convivere quotidianamente con la malattia”.

Sotto la coordinazione scientifica del prof. Maurizio Scarpa, Direttore del Centro di riferimento regionale per le Malattie Rare dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e coordinatore della rete di riferimento europea Metabern, si alterneranno rappresentanti delle istituzioni, dei pazienti e professionisti di vari ambiti per discutere e riflettere su tecnologia e innovazione applicate all'assistenza dei malati rari.

A trarre le conclusione e chiudere i lavoro, la dr.ssa Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità.

Per seguire il Webinar in programma domani alle ore 10 e riservato alla classe medica occorre registrarsi sul sito www.fadfarecomunicazione.it