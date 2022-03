Camminare fa sempre bene? Necessari una visita preventiva, scarpe adeguate, gradualità. E rinunciare se c'è dolore

Sappiamo che è la forza di gravità ad ancorarci a terra per mezzo dei piedi, che ci permettono di essere stabili e di mantenere la stazione eretta, quindi la posizione del corpo nello spazio e la relazione tra i suoi segmenti corporei. Ma camminare fa sempre bene e fa bene a tutti? Risponde Francesco Ceccarelli, direttore della Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia del Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università di Parma: «Molti colleghi dicono che camminare fa bene ed in genere è così, ma c’è un problema: il carico. Si può camminare se l’apparato muscoloscheletrico lo consente. Se c’è un'artrosi d’anca, o del ginocchio, meglio non sovraccaricare le articolazioni. L’artrosi può dare più dolore proprio a causa del carico, se vivessimo sulla luna avremmo molti problemi articolari in meno».

In quali casi la camminata è sconsigliata?



«Quando si avverte dolore. Ovviamente, anche chi ha un piede piatto o cavo, una infiammazione o altre problematiche deve ascoltare il dolore e camminare lo stretto necessario per non peggiorare la situazione. Ricordiamo che un piede piatto può arrivare anche a causare dolore al ginocchio, ma con un plantare è possibile non rinunciare a camminare».

Camminare può creare disagio anche ad un piede senza difetti?



«Prima di tutto, non esiste un piede “normale”. Anche difetti del piede asintomatici possono causare dolore se il piede viene sollecitato eccessivamente, in questi casi devono essere corretti con adeguati plantari o, in rari casi, con l’intervento chirurgico».

Per la camminata sportiva ci sono degli esami preventivi?

«Sì, è consigliata una visita ortopedica preventiva: lo specialista fa una valutazione globale degli arti inferiori, se necessario con l’aiuto di una radiografia o altro esame strumentale. Ovviamente ci sono diversi fattori da tenere in conto, non ultimo l’età».

Qual è il modo migliore per affrontare la camminata?

«La gradualità! Non è auspicabile sottoporre le articolazioni ad uno stress intenso derivato dal camminare troppo a lungo se non si è abituati. Molto importante è anche la calzatura, adeguata allo scopo. Quindi scarpe da jogging o da running che siano confortevoli e di aiuto alla marcia».



Antonella Cortese