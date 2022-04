Open week Salute della Donna: incontri e consulenze gratuite dal 20 al 26 aprile con i professionisti degli Ospedali di Vaio e Borgotaro

Gli ospedali dell’Azienda Usl di Parma aderiscono all’Open week Salute della Donna, promossa a livello nazionale dalla Fondazione Onda, con incontri e consulenze gratuite dal 20 al 26 aprile prossimi.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile ed è organizzata proprio nella settimana in cui si celebra la giornata nazionale per la salute della donna, il 22 aprile.

Questo nel dettaglio il programma degli appuntamenti.

INCONTRI APERTI A TUTTI

All’Ospedale di Vaio a Fidenza in via Don Tincati sono organizzati tre incontri. Il 20 aprile, Lorenzo Barusi, direttore dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia affronta il tema “Dall’infertilità alla procreazione medicalmente assistita: quando si desidera un figlio e non arriva”, l’appuntamento è nell’aula A, corpo N dell’Ospedale, dalle 17.30 alle 19.

Il 21 aprile, il tema al centro dell’incontro è il pavimento pelvico. Le professioniste dell’Ausl Enrica Bertola, Giorgia Pasqui e Marta Marziani illustrano come prevenire e curare le varie patologie che possono insorgere nelle diverse fasi della vita della donna. L’incontro si tiene dalle 17.30 alle 19 nell’aula B del corpo N dell’ospedale.

Il 22 aprile, il terzo incontro è sulla nutrizione in gravidanza: l’uso degli integratori, la corretta alimentazione e l’importanza della attività fisica. L’appuntamento con le professioniste dell’Ausl Ilaria Ioduri e Eleonora Caforio è dalle 17 alle 19 nell’aula B del corpo N dell’Ospedale.

Per partecipare agli incontri organizzati all’Ospedale di Vaio è gradita la prenotazione tramite e-mail all’indirizzo ezanardi@ausl.pr.it. Per l’accesso è necessario il green pass rafforzato.

All’Ospedale Santa Maria di Borgotaro, il 22 aprile si tiene l’incontro “Il pavimento pelvico: cura e prevenzione” con la ginecologa Giorgia Pasqui. L’appuntamento è nella sala d’attesa del poliambulatorio, in via Benefattori n. 12, dalle 17 alle 18.30.

CONSULENZE GRATUITE

All’Ospedale di Vaio, al secondo piano del corpo M, è possibile anche ricevere consulenze individuali uro ginecologiche il 21 aprile e di fisiopatologia riproduttiva il 26 aprile. Per incontrare i professionisti è necessario prenotare l’appuntamento al numero 0524.515638, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 oppure scrivere a ezanardi@ausl.pr.it

Il servizio è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.