Maskne, quando la mascherina provoca acne, rossore e pelle secca: come curarla

Avete presenti quei brufoletti e punti neri che spuntano sotto la mascherina? Non siete gli unici a guardarvi sconsolati allo specchio. Avete la «maskne», parola che viene da «mask + acne», ossia «acne da mascherina». Non conta l'età. Ovvio che la mascherina non si può eliminare, perché è indispensabile contro la diffusione del coronavirus. I suoi effetti collaterali tipo la «maskne», però, si possono tranquillamente evitare. Ecco come.



Maskne: i sintomi

Irritazione con prurito, rossore, comparsa di brufoletti nelle zone coperte dalla mascherina e, nelle persone predisposte, l'esacerbarsi di eruzioni dove già esistevano. La maskne si localizza soprattutto su guance, mento, contorno labbra e naso, e si manifesta, in genere, dopo aver indossato la mascherina (chirurgica, Ffp2, Ffp3, di stoffa) in modo continuativo, per giorni. Nei soggetti predisposti, portare le mascherine può favorire la comparsa di altre problematiche dermatologiche, come dermatiti allergiche da contatto; dermatiti da irritazione sui punti di pressione, come naso e orecchie; dermatiti seborroiche; rosacea; rughe. Uno studio pubblicato sul Journal of American Academy of Dermatology ha evidenziato che coloro che usano per più di otto ore consecutive al giorno la mascherina - come nel caso degli operatori sanitari – manifestano comunemente sfoghi alla pelle del viso, secchezza dell'epidermide, desquamazione, brufoli, eritema.



Le cause

Il respiro sotto alla mascherina crea un ambiente umido che può comportare una crescita di batteri. Sporco e sebo si accumulano, l'effetto può essere la maskne. Se sul volto ci sono piccole abrasioni per l'attrito della mascherina, i germi possono penetrare negli strati più profondi della pelle, aggravando le problematiche. Soprattutto per le pelli grasse o miste, la limitata ossigenazione e traspirazione delle zone coperte dalla mascherina può causare l'ostruzione dei pori e l'aumento di sebo, con conseguenti punti neri e brufoletti su contorno labbra, mento e naso.

Queste condizioni possono stabilirsi a prescindere dal tipo di mascherine usate, cioè chirurgiche monouso, Ffp1, Ffp2 e Ffp3, mascherine di tessuto lavabile, sciarpe o bandane. Per esempio, le trame ruvide possono causare irritazione fisica quando si sfregano la pelle, mentre le mascherine in tessuto possono causare secchezza. A proposito di queste ultime: anche i residui di detergenti per bucato e ammorbidenti possono ostruire i pori.

Per alcune persone, gli stessi fattori possono scatenare l'acne: lo sfregamento costante della mascherina sulla pelle grassa, mista o tendenzialmente acneica rende più sensibile lo strato cutaneo protettivo esterno e predispone all'occlusione delle ghiandola sebacee.



Cambiare la maschera

Le mascherine vanno cambiate spesso e non vanno toccate con le mani sporche. In generale, per evitare sfregamenti e danni alla pelle, la mascherina deve avere misure adeguate al viso, cioè non essere troppo stretta, ma neppure troppo larga, altrimenti perde efficacia. Deve seguire la forma del viso senza schiacciare il naso e gli zigomi o, nel caso degli elastici, il padiglione auricolare. Va sostituita dopo ogni utilizzo: le mascherine usa e getta non dovrebbero mai essere riutilizzate. Se si utilizzano le mascherine di stoffa, invece, è necessario lavarle ogni giorno con detersivi delicati e ipoallergici.



Come curare la maskne

Prima e soprattutto dopo aver indossato la mascherina, è indicato lavare il viso. In caso di acne, è buona norma ricorre ad un detergente specifico, due volte al giorno. I movimenti di pulizia devono essere delicati, per non diffondere un'infiammazione alla pelle del viso e favorire la nascita di altri brufoli.

Fondamentale poi tenere il viso ben idratato, applicando con continuità le creme, i lenitivi e all'occorrenza i cortisonici locali prescritti dal medico. Meglio evitare, inoltre, l'applicazione di prodotti ricchi di fragranze sotto la mascherina.



Il make up

In generale, il make-up non è proibito per le pelli acneiche o con makne. ma bisogna prestare molta attenzione perché il trucco, già in condizioni normali, può provocare un aumento dell'irritazione e, con l'uso della mascherina, rischia di occludere ulteriormente i pori. Fondotinta, correttori e altri prodotti per la base dovrebbero essere evitati, poiché l'umidità nelle zone coperte dal dispositivo può influenzare la produzione di sebo della pelle, portando a pori ostruiti e, infine, al manifestarsi di sfoghi.

Attenzione! Per affrontare queste problematiche correttamente, è sempre opportuno rivolgersi al proprio dermatologo di riferimento sin dalla comparsa dei primi segnali. Le possibilità terapeutiche disponibili sono molte ed adattabili ai singoli casi.

red.sal.