Donini: "I medici dell'Emilia Romagna potranno prescrivere la cannabis per fini terapeutici"

BOLOGNA, 24 MAG - «Abbiamo sentito gli uffici del ministero della Sanità, è in corso nella nostra regione la modifica della scheda prescrittiva per i medici: sarà possibile prescrivere l’estratto di cannabis 15% THC Farmalabor». Così l'assessore emiliano-romagnolo alla Salute Raffaele Donini risponde a una interrogazione dei consiglieri regionali di Emilia-Romagna Coraggiosa che chiedevano chiarimenti sull'aggiornamento del portale 'Sole' con l’estratto di cannabis 15% Thc Farmalabor per «garantire l’accesso al farmaco per i pazienti che necessitano di olio di cannabis a fini terapeutici». ER Coraggiosa si è detta soddisfatta perchè «si va nella direzione di rendere fruibile le terapie in maniera più semplice».