Prendere il sole? È un antistress

A partire dall’uomo preistorico fino alle civiltà egizia, greca e babilonese il sole è stato adorato come espressione soprannaturale, fonte di vita, di luce e di calore. Anche nella Bibbia il sole cosmico diviene metafora del sole divino ed primi cristiani pregavano rivolti ad oriente verso il sole che sorge, verso «Cristo sole».

Un potente farmaco naturale

Fin dall’antichità il sole è stato riconosciuto come un potente farmaco per la salute dell’uomo e le diverse culture hanno via via scoperto i benefici del sole che consideravano una potente medicina naturale, fonte di energia e di benessere. La scienza ha in seguito scoperto che la luce del sole penetra nel nostro cervello attraverso gli occhi ed il suo effetto viene trasmesso ad un gruppo di cellule specializzate, chiamato ipotalamo, che controlla in modo diretto la secrezione di quasi tutti gli ormoni e influenza molte funzioni essenziali del nostro cervello emotivo e la maggior parte degli istinti vitali come il desiderio del cibo, l’appetito sessuale, il ritmo sonno veglia, la regolazione della temperatura del corpo, il metabolismo ed anche il desiderio per l’esplorazione e le novità, l’umore e l’energia vitale. Per gli animali che in natura vivono senza illuminazione artificiale il ritmo sonno veglia è scandito dalla lunghezza del giorno e della notte che determinano le ore di sonno e quelle del risveglio. Nell’uomo invece, con la scoperta dell’elettricità l’illuminazione nelle ore notturne e l’inquinamento luminoso che ne è derivato, vengono spesso sconvolti i naturali ritmi biologici di numerosi ormoni con ripercussioni negative sulla salute, anche se con la luce artificiale, da cinque a venti volte meno intensa di quella naturale di un giorno nuvoloso, ed è impossibile rimpiazzare l’influenza positiva del sole.

Cura per i disturbi dell'umore

Già dagli anni Ottanta, alcuni studi evidenziarono un disturbo dell’umore associato al variare delle stagioni, detto «disturbo affettivo stagionale». Le persone che soffrono di questo problema, maggiormente presente nei paesi del Nord Europa, dove la durata del giorno è ancora più breve, hanno depressione durante l’inverno, mentre stanno molto meglio d’estate sembra a causa della diversa luce diurna nei mesi dell’anno. La sintesi della vitamina D è uno dei principali benefici del sole: viene prodotta dalla nostra pelle grazie all’azione diretta dei raggi ultravioletti ed ha importantissime funzioni per il nostro organismo tanto che viene considerata un vero e proprio ormone per il quale ogni cellula dell’organismo ha uno specifico recettore denominato VDR. Uno dei ruoli principali e più noti della vitamina D è favorire l’assorbimento intestinale del calcio, indispensabile per la salute delle ossa e dei denti. Oltre alle ossa, il sole fa benissimo anche a muscoli e articolazioni, favorendo in modo naturale il rilassamento muscolare e la mobilità del corpo. Più recenti ricerche hanno documentato l’importanza della vitamina D sul sistema cardiovascolare con una maggiore efficienza del muscolo cardiaco, minor rigidità delle pareti arteriose e abbassamento della pressione. Dal punto di vista neurologico la vitamina D ha dimostrato di influenzare l’umore contrastando la depressione e migliorando le funzioni cognitive, di apprendimento, memoria e attenzione con minor rischio di demenza senile. Il sole è un antistress naturale e dopo qualche ora di esposizione, ci si sente subito più energici e rigenerati grazie alla produzione di serotonina che stimola la vitalità e la concentrazione, riducendo stress e agitazione.

Testosterone e progesterone

Un altro aspetto su cui l’esposizione alla luce incide molto è il ciclo sonno – veglia, regolato dall’alternanza di notte e giorno: più ci si espone al sole maggiore è produzione notturna di melatonina, ormone che diminuisce la reazione allo stress e facilita il sonno. Negli uomini, il sole aumenta inoltre i livelli di testosterone, mentre nelle donne quelli di progesterone per un immediato benessere fisico e mentale. Ma il campo di ricerca più interessante è legato al ruolo della vitamina D sul sistema immunitario, già verificato in passato nell’era pre-antibiotica, quando si era visto che i malati di tubercolosi reagivano positivamente alla esposizione alla luce solare e miglioravano assumendo olio di fegato di merluzzo ricco di vitamina D. Più di recente l’Istituto superiore di sanità riporta i dati di un recente articolo che ha visto la collaborazione dell’Iss, dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma e di altre istituzioni, pubblicato sulla rivista Respiratory Research in cui si dimostra come la carenza di vitamina D sembrerebbe associata a quadri clinici più gravi di Covid-19 .In particolare i pazienti con bassi livelli plasmatici di vitamina D, indipendentemente dall'età, sono andati incontro a risposte infiammatorie maggiormente alterate e un maggiore coinvolgimento polmonare confermando come la vitamina D attivata dal sole non è un semplice micronutriente coinvolto nel metabolismo del calcio e nella salute delle ossa, ma svolge anche un ruolo importante come ormone coinvolto in diversi meccanismi immunologici, grazie ai suoi recettori ampiamente distribuiti in tutto l’organismo e in particolare nell'epitelio alveolare polmonare e nel sistema immunitario.

Gianfranco Beltrami

Vice Presidente Federazione medico sportiva italiana

Direttore scientifico Terme di Monticelli