L'alzheimer può essere scoperto con anni di anticipo

Il morbo di Alzheimer può essere diagnosticato con anni di anticipo, guadagnando potenzialmente tempo prezioso per mitigare il declino del paziente. Lo indica una nuova ricerca della Macquarie University di Sydney e dell’ente scientifico nazionale CSIRO, che ha individuato una relazione tra un biomarcatore del sangue e il rischio di decadimento cognitivo diversi anni dopo. «Chi ha livelli accresciuti del biomarker 2-HAA ha una probabilità 35 volte maggiore di progredire verso l’Alzheimer rispetto a chi ha livelli normali», scrive il responsabile della ricerca David Lovejoy della Macquarie Medical School sul sito dell’università stessa. La scoperta, aggiunge, può aprire la strada a uno screening sistematico e una diagnosi tempestiva. Può anche portare allo sviluppo di una semplice analisi del sangue invece di costose e complesse diagnosi anni dopo, dando tempo ai pazienti tempo prezioso per prendere misure e allontanare la malattia, aggiunge. In particolare con l’adozione di cambiamenti di stile di vita, fra i quali una dieta mediterranea, almeno mezz'ora di esercizi cardiovascolari al giorno, e ridurre il consumo di alcool. Non è finora accertato, tuttavia, se i cambiamenti di stile di vita, pur sapendo che riducono l'infiammazione cronica, possano ridurre il declino cognitivo», precisa Lovejoy. E conclude: «saranno necessarie ulteriori ricerche, ma vi sono interessanti possibilità».