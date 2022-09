L'Oms: "Almeno 17 milioni in Europa hanno avuto il long Covid. E molti dovranno conviverci per anni"

Almeno 17 milioni di persone in Europa hanno sperimentato il Long Covid nei primi 2 anni di pandemia ed è possibile che milioni debbano conviverci per molti anni a venire. Il dato è stato reso noto alla 72/a Sessione dell’Oms Europa in corso a Tel Aviv. «I modelli indicano - è stato detto - un sorprendente aumento del 307% dei nuovi casi di Long Covid nel periodo tra il 2020 e il 2021, indotto dal rapido aumento dei casi confermati di infezione dalla fine del 2020 e per tutto il 2021». E le donne hanno probabilità doppie rispetto agli uomini di soffrirne.