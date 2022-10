Più ansia e depressione per Covid, guerre e cambio clima

- La pandemia da Covid-19, guerre e sfollamenti provocati dai cambiamenti climatici hanno effetti anche sulla salute mentale delle persone e aumentano il numero di chi soffre di disturbi di ansia e depressione. A dirlo è l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in vista della Giornata della Salute mentale che si celebra il 10 ottobre.

«Già prima della pandemia nel 2019 si stima che una persona su otto nel mondo convivesse con un disturbo mentale. Allo stesso tempo - precisa l’Oms - i servizi e i finanziamenti disponibili per la salute mentale continuano a scarseggiare e sono molto al di sotto del necessario, soprattutto nei paesi a reddito medio e basso». A questa situazione già critica si è aggiunta l’emergenza Covid che ha creato una «crisi globale per la salute mentale, alimentando stress a breve e lungo termine e minando la salute mentale di milioni di persone. Si stima nel primo anno di pandemia ansia e depressione siano aumentati del 25%. Allo stesso tempo i servizi di cura sono stati gravemente interrotti».



Alle crescenti disuguaglianze sociali, si aggiungono i conflitti prolungati, la violenza e le emergenze climatiche che hanno portato «ben 84 milioni di persone in tutto il mondo ad essere sfollate nel solo 2021», con importanti conseguenze anche sulla salute mentale. Mentre «stigma e discriminazione continuano a essere una barriera all’inclusione sociale e all’accesso alle cure». Potenziare i servizi e migliorare la consapevolezza del problema sono gli obiettivi della Giornata Mondiale, che quest’anno punta sullo slogan «Fare della salute mentale e del benessere per tutti una priorità globale». In questa battaglia, conclude l’Oms, «possiamo tutti fare la nostra parte».